Trump'tan Suudi Arabistan'a petrol teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının düşmesinde yardımcı olduğu için Suudi Arabistan'a teşekkürlerini sundu. Şükran Günü'nü geçirdiği Florida'daki malikânesi Mar-a-Lago'dan attığı tweet'te "Petrol fiyatları düşüyor. Harika! Amerika ve dünya için büyük bir vergi kesintisi gibi. Keyfini çıkarın! 82 dolardı. Şimdi ise 54 dolar" ifadesini kullanan Trump, "Suudi Arabistan'a teşekkürler. Ama daha da aşağı inelim!" diye ekledi.

Uluslararası ham petrolün 3 Ekim'de dört yıllık rekor kırarak 86,74'e kadar çıkan varil fiyatı, ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimi artırması üzerine yüzde 25'ten fazla düşmüştü. Varil fiyatı bakımından Brent 65 doların, Amerikan ham petrolü ise 55 doların altına inmişti.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD'deki benzin fiyatlarına da yansıdı. ABD'lilerin düşük benzin fiyatları sayesinde yapacakları tasarrufu, Noel öncesindeki alışveriş harcamalarına kaydırmaları, bu durumun da ülkedeki perakendecileri memnun etmesi bekleniyor.

Ancak Reuters'a konuşan kaynaklar, Suudi Arabistan öncülüğündeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği OPEC üyesi olmaya petrol üreticisi ülkelerin 6 Aralık'ta Viyana'da gerçekleştirecekleri toplantıda üretimi günde 1,4 milyon ila 1,6 milyon varil azaltma kararı alabileceklerini belirtiyor.

Cemal Kaşıkçı krizi nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik tavrını sertleştirmesi için kamuoyunda baskı gören Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Riyad'la ilişkilerinde ekonomik menfaatlerin ağırlıkta olduğu mesajını vermişti. Trump, ABD'nin Suudi Arabistan'la bağları koparmak gibi "korkunç bir hata" yapması hâlinde petrol fiyatlarının "fırlayacağını" savunmuştu.

DW,AP,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

