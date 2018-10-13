Trump'tan Suudi Arabistan'a Sert Uyarı

Başkan Donald Trump, eğer gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi konsolosluğunda öldürüldüğü belirlenirse Suudi Arabistan’a bunun karşılığında sert bir ceza uygulayacağını söyledi.

Trump’ın CBS televizyonundaki “60 Dakika” programına verdiği demeçte “Sonuna kadar gideceğiz ve sert bir ceza olacak” ifadelerini kullandı.

Trump, “Henüz ne olduğunu kimse bilmiyor ama büyük ihtimalle neler olduğunu öğreneceğiz. Trump ayrıca eğer Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman verdiyse Amerika’nın buna çok üzüleceğini ve öfkeleneceğini söyledi.

Röportajda sık sık Suudilerle iş ilişkilerinden söz eden Trump, söz konusu cezanın ne olacağı konusunda ayrıntı vermedi ama, Suudilere silah satışının durdurulmayacağını belirtti ve “(Amerikalıların) işlerine zarar vermek istemiyorum” dedi.

Medyada yer alan haberlerde Kaşıkçı’nın kolundaki Apple Watch’ın ölümüne ilişkin bazı bilgileri kaydetmiş olabileceği belirtiliyor.

Boşanma ilamı vermek için 2 Ekim tarihinde konsolosluk binasına giden Cemal Kaşıkçı’nın içeri girerken kolundaki saatin ses kayıt özelliğini aktif hale getirdiği belirtiliyor.