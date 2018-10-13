Trump'tan Suudi Arabistan'a Sert Uyarı

Başkan Donald Trump, eğer gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi konsolosluğunda öldürüldüğü belirlenirse Suudi Arabistan’a bunun karşılığında sert bir ceza uygulayacağını söyledi.
Trump’ın CBS televizyonundaki “60 Dakika” programına verdiği demeçte “Sonuna kadar gideceğiz ve sert bir ceza olacak” ifadelerini kullandı.
Trump, “Henüz ne olduğunu kimse bilmiyor ama büyük ihtimalle neler olduğunu öğreneceğiz. Trump ayrıca eğer Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman verdiyse Amerika’nın buna çok üzüleceğini ve öfkeleneceğini söyledi.
Röportajda sık sık Suudilerle iş ilişkilerinden söz eden Trump, söz konusu cezanın ne olacağı konusunda ayrıntı vermedi ama, Suudilere silah satışının durdurulmayacağını belirtti ve “(Amerikalıların) işlerine zarar vermek istemiyorum” dedi.
Medyada yer alan haberlerde Kaşıkçı’nın kolundaki Apple Watch’ın ölümüne ilişkin bazı bilgileri kaydetmiş olabileceği belirtiliyor.
Boşanma ilamı vermek için 2 Ekim tarihinde konsolosluk binasına giden Cemal Kaşıkçı’nın içeri girerken kolundaki saatin ses kayıt özelliğini aktif hale getirdiği belirtiliyor.
Saatin, iCloud sistemine ve konsolosluk binasına girerken nişanlısına verdiği telefonuna bağlı olduğu belirtiliyor. Nişanlısı, Kaşıkçı’yı dışarıda beklediğini ve ancak gazetecinin konsolosluk binasından asla dışarı çıkmadığını söylüyor.
Haberlere göre saat, Kaşıkçı’nın sorgulanması, işkenceye maruz kalması ve öldürülmesi anlarında da kayıttaydı.
Amerika’da yaşayan Cemal Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde Suudi rejimine yönelik eleştirel yazılar kaleme alıyordu.
Washington Post bu hafta başında, Türk hükümetinin Amerikalı yetkililere, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü gösteren video kayıtlarından söz ettiğini yazdı.
Suudi yetkililer Kaşıkçı’nın konsolosluğa girdikten sonra ortadan kaybolmasıyla ilgili kendilerine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Suudi İçişleri Bakanı Prens Abdül Aziz bin Suud bin Nayif, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’yı öldürdüğü konusundaki haberlerin tamamen yalan ve temelsiz olduğunu söyledi.
Kaşıkçı’nın Suudi konsolosluğuna gittiği gün 15 kişilik bir grubun Suudi Arabistan’dan İstanbul’a geldikleri bildirilmişti. Medyada çıkan haberlerde bu kişilerin de Kaşıkçı konsolosluk binasındayken orada oldukları belirtiliyor. Bu kişiler konsoloslukta birkaç saat kaldıktan sonra yeniden uçakla Suudi Arabistan’a döndü.
Türk yetkililer bu kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.
Gelen kişiler arasında Suudi Adli Tıp Kurumu Başkanı Salah Muhammed al-Tubayki’nin de olduğu bildiriliyor.
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