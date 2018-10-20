WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili ABD'nin vereceği kararlara ABD Kongresinin de dahil olacağını ve Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayabileceklerini belirtti.

Arizona'da seçim kampanyası yürüten Trump, Suudi gazeteci Kaşıkçı olayıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, Kaşıkçı'nın "öldürülmüş olmasının" nasıl sonuçlar doğuracağını söylemek için erken olduğunu ve ABD ile başka ülkelerin bu konuyu soruşturduğunu söyledi.

- Kongre de dahil olacak

Kaşıkçı olayıyla ilgili pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebileceklerini kaydeden Trump, ABD'nin Kaşıkçı konusunda vereceği kararlara Kongrenin de dahil olacağını vurguladı.

Trump, "Suudi Arabistan'a yönelik tedbirler arasında yaptırımların da olup olmadığı" şeklindeki soruya "Olabilir." diye cevap vererek bu ülkeye yaptırım uygulanmasına açık kapı bıraktı.

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Çok ciddi bir mevzu ve ne kadar vereceğimiz konusunda Kongreyi de dahil edeceğim. Bazı tavsiyelerde bulunacağım. Çok zengin bir ülkeden, Suudi Arabistan'dan 450 milyar dolar değerinde büyük bir siparişimiz var. Bu 600 bin belki de daha fazla istihdam demek. Size bunları satmayacağız dediğimizde bu ülke için çok zararlı olur. (Onlara karşı) Yapacağımız başka şeyler var. Kongrenin söyleyeceği şeyleri de dinleyeceğim. Onlar da bu konuyla yakından ilgileniyorlar. Bunu Kongre ile yapacağım."