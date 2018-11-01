HABER

Trump'tan "Suudiler bana ihanet etmedi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 00:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Bana ihanet etmediler, umarım bunların hepsi çözülür. Önümüzde birçok gerçek var, bunları inceliyoruz. Onlar (Suudiler) bana ihanet etmediler ama belki kendilerine ihanet ettiler. Bu işin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan hakkındaki hissiyatını, "Onlar (Suudiler) bana ihanet etmediler ama belki kendilerine ihanet ettiler. Bu işin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." sözleriyle tanımladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili, Suudi Arabistan'ın kendisine ihanet edip etmediği konusundaki fikri sorulan Trump, "Bana ihanet etmediler, umarım bunların hepsi çözülür. Önümüzde birçok gerçek var, bunları inceliyoruz. Onlar (Suudiler) bana ihanet etmediler ama belki kendilerine ihanet ettiler. Bu işin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Bakanlıkta düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın son açıklamasının ardından Kaşıkçı cinayeti konusundaki durumu değerlendirdi.

Palladino, "ABD olarak cinayet hakkında bilgi toplamaya devam ediyoruz. Ayrıca bu konuda şeffaf bir soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Suudi yönetimiyle de düzenli bir irtibat halindeyiz." açıklamasını yaptı.

Palladino, Türk ve Suudi yetkililerle görüşmelerini sürdürdüklerini belirterek, "Bu arada kendimiz de bilgi toplamaya devam ediyoruz. İleriye yönelik nasıl adım atacağımız, elde ettiğimiz bilgilere bağlı." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yeni damadı çırılçıplak soyup, ağaca bağladılar!Yeni damadı çırılçıplak soyup, ağaca bağladılar!
701 sayılı KHK kabul edildi701 sayılı KHK kabul edildi
Batman'da çatışma! Özel harekat polisi yaralandıBatman'da çatışma! Özel harekat polisi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Cemal Kaşıkçı Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama!

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama!

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı! Annesini Acun Ilıcalı teselli etti

Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı! Annesini Acun Ilıcalı teselli etti

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İlginizi Çekebilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Cemal Kaşıkçı cinayetinde ses kaydı iddiası: Yapmayın, ağzımı kapatmayın astım hastasıyım

Cemal Kaşıkçı cinayetinde ses kaydı iddiası: Yapmayın, ağzımı kapatmayın astım hastasıyım

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da inanılmaz olay! Kuzu başsız doğdu...

Aydın'da inanılmaz olay! Kuzu başsız doğdu...

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Bartın'da şaşkına çeviren görüntü! Otomobil TIR'ın dorsesine uçtu!

Bartın'da şaşkına çeviren görüntü! Otomobil TIR'ın dorsesine uçtu!

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Batman'da çatışma! Özel harekat polisi yaralandı

Batman'da çatışma! Özel harekat polisi yaralandı

Brunson davasında gerekçeli karar açıklandı

Brunson davasında gerekçeli karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.