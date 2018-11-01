WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan hakkındaki hissiyatını, "Onlar (Suudiler) bana ihanet etmediler ama belki kendilerine ihanet ettiler. Bu işin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." sözleriyle tanımladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili, Suudi Arabistan'ın kendisine ihanet edip etmediği konusundaki fikri sorulan Trump, "Bana ihanet etmediler, umarım bunların hepsi çözülür. Önümüzde birçok gerçek var, bunları inceliyoruz. Onlar (Suudiler) bana ihanet etmediler ama belki kendilerine ihanet ettiler. Bu işin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Bakanlıkta düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın son açıklamasının ardından Kaşıkçı cinayeti konusundaki durumu değerlendirdi.

Palladino, "ABD olarak cinayet hakkında bilgi toplamaya devam ediyoruz. Ayrıca bu konuda şeffaf bir soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Suudi yönetimiyle de düzenli bir irtibat halindeyiz." açıklamasını yaptı.