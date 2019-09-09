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Trump'tan "Taliban ile görüşmenin iyi olacağını düşünmüştüm" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 21:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Taliban ile) Görüşmenin ve konuşmanın iyi olacağını düşünmüştüm ama bu durumda yapmamaya karar verdim" -"(Afganistan'da) Son 4 gündür, düşmanımızı son 10 yıldır hiç olmadığı kadar sert vuruyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Taliban ile müzakereleri askıya almasına ilişkin, (Taliban ile) Görüşmenin ve konuşmanın iyi olacağını düşünmüştüm ama bu durumda yapmamaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Trump, "Taliban ile müzakereleri askıya alma" kararının ardından resmi Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.

ABD'nin Afganistan'da polis gücü olarak görev yaptığını ve bunun ABD askerlerinin işi olmadığını belirten Trump, "Son 4 gündür, düşmanımızı son 10 yıldır hiç olmadığı kadar sert vuruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, dün yapılması planlanan ancak iptal edilen Taliban görüşmesinde "Başkan Yardımcısı Mike Pence ve birçok danışmanını ezip geçtiği" yönünde yayımlanan haberlere de tepki gösterdi.

Haberleri "yalan haberler" olarak niteleyen Trump, "(Taliban ile) Görüşmenin ve konuşmanın iyi olacağını düşünmüştüm, ama bu durumda yapmamaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Trump, basının bu tür haberler yaparak, Beyaz Saray içinde karmaşa yaratmaya çalıştığını vurguladı.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki son saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Trump ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de dün yapılması planlanan gizli görüşmelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

Önceki hafta 9'uncu barış görüşmesini tamamlayan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma metnini Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaşmıştı.

Öte yandan Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de önceki hafta diplomatik misyonların bulunduğu semt yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

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