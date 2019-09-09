WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Taliban ile müzakereleri askıya almasına ilişkin, (Taliban ile) Görüşmenin ve konuşmanın iyi olacağını düşünmüştüm ama bu durumda yapmamaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Trump, "Taliban ile müzakereleri askıya alma" kararının ardından resmi Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.

ABD'nin Afganistan'da polis gücü olarak görev yaptığını ve bunun ABD askerlerinin işi olmadığını belirten Trump, "Son 4 gündür, düşmanımızı son 10 yıldır hiç olmadığı kadar sert vuruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, dün yapılması planlanan ancak iptal edilen Taliban görüşmesinde "Başkan Yardımcısı Mike Pence ve birçok danışmanını ezip geçtiği" yönünde yayımlanan haberlere de tepki gösterdi.

Haberleri "yalan haberler" olarak niteleyen Trump, "(Taliban ile) Görüşmenin ve konuşmanın iyi olacağını düşünmüştüm, ama bu durumda yapmamaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Trump, basının bu tür haberler yaparak, Beyaz Saray içinde karmaşa yaratmaya çalıştığını vurguladı.