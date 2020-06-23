Trump’tan Tarihi Heykelleri Korumak İçin Kararname

ABD’de ırkçılık sembolü olarak görülen bazı heykellerin kaldırılması için yapılan eylemler sürerken, Başkan Donald Trump’tan karşı hamle geldi. Trump, tarihi anıtları korumak için bir kararname imzalamaya hazırlandığını açıkladı.

Trump Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Anıtlarımızı yıkamayacaklar. Kısa süre içinde bir kararname çıkartacağım. Bu zaten var olan kuralların daha resmi biçimde uygulanması için olacak’’ dedi.

Trump seçim mitingi için Arizona eyaletinin Phoenix kentine gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken, ‘‘vandallar’’, ‘‘anarşistler’’, ‘‘haydutlar’’ ve ‘‘provokatörler’’ dediği göstericileri durdurduğu için, polise teşekkür etti.

Trump ‘‘Bazıları bu üslubu sevmese de onlar böyle. Onlar kötü insanlar. Ülkemizi sevmiyorlar, anıtlarımızı deviremeyecekler’’ dedi.

Eyaletlerin zayıf olduğunu ve gösterilerle mücadelede yardıma ihtiyaç duyduklarını söyleyen Trump ‘‘Eğer bu haydutlar gelirse ve eyaletler bununla baş edemezse, biz hazırız ve istekliyiz, Minnessota’da yaptığımız gibi onlara yardım edebiliriz. Dört günün sonunda nihayet bizi aradılar ve biz de Ulusal Muhafızlar’la harika bir iş çıkarttık’’ diye konuştu.