Trump’tan Tarihi Heykelleri Korumak İçin Kararname

ABD’de ırkçılık sembolü olarak görülen bazı heykellerin kaldırılması için yapılan eylemler sürerken, Başkan Donald Trump’tan karşı hamle geldi. Trump, tarihi anıtları korumak için bir kararname imzalamaya hazırlandığını açıkladı.
Trump Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Anıtlarımızı yıkamayacaklar. Kısa süre içinde bir kararname çıkartacağım. Bu zaten var olan kuralların daha resmi biçimde uygulanması için olacak’’ dedi.
Trump seçim mitingi için Arizona eyaletinin Phoenix kentine gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken, ‘‘vandallar’’, ‘‘anarşistler’’, ‘‘haydutlar’’ ve ‘‘provokatörler’’ dediği göstericileri durdurduğu için, polise teşekkür etti.
Trump ‘‘Bazıları bu üslubu sevmese de onlar böyle. Onlar kötü insanlar. Ülkemizi sevmiyorlar, anıtlarımızı deviremeyecekler’’ dedi.
Eyaletlerin zayıf olduğunu ve gösterilerle mücadelede yardıma ihtiyaç duyduklarını söyleyen Trump ‘‘Eğer bu haydutlar gelirse ve eyaletler bununla baş edemezse, biz hazırız ve istekliyiz, Minnessota’da yaptığımız gibi onlara yardım edebiliriz. Dört günün sonunda nihayet bizi aradılar ve biz de Ulusal Muhafızlar’la harika bir iş çıkarttık’’ diye konuştu.
Trump ayrıca federal hükümetin sahip olduğu topraklarda ordu mensuplarının heykel ve anıtlarına zarar verenlerin tutuklanması için derhal yürürlüğe girecek bir karara imza atacağını da bildirdi ve Washington’daki göstericilere karşı güç kullanabileceklerini söyledi.
Ancak ABD’de hükümet zaten Muharipleri Anma Yasası kapsamında anıtlara zarar verenleri 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırma yetkisine sahip.
Pazartesi gecesi başkentte göstericiler eski başkanlardan Andrew Jackson’un heykelini devirmeye çalışmıştı. Yaşadığı dönemde köle sahibi olan Jackson ayrıca 600 bin kadar yerli Amerikalı’nın yaşadıkları güneyden zorla Mississippi Nehri’nin batısına sürülmesiyle de biliniyor. Gözyaşı Yolu adı verilen bu sürgünde binlerce kişi hayatını kaybetmişti.
Trump Jackson’ın heykeline yönelik saldırgan girişim nedeniyle birçok kişinin tutuklandığını ve hükümetin bu kişilere uzun vadede verilecek cezalara odaklandığını söyledi.
Son haftalarda kalabalıkların hedef aldığı heykellerin ve anıtların çoğu ABD’de İç Savaş döneminde köleliği savunan güney eyaletlerin oluşturduğu ‘‘Konfederasyon’’a ait heykeller. Eylemciler, köleliği destekleyenleri onurlandırmasının yanlış olduğunu söylüyor ve bu yapıların kaldırılmasını istiyor. ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi, ülkede ırkçılık ve polis karşıtı hareketi yeniden canlandırmıştı.
''Özerk bölge'' gerilimi
Pazartesi gecesi başkentteki gösteriler sırasında St. John’s Kilisesi’nin önündeki alan da göstericiler tarafından ‘‘Siyah Saray Özerk Bölgesi’’ ilan edildi. Göstericiler Washington eyaletinin Seattle şehrindeki “Kongre Özerk Bölgesi” adı verilen eylemi örnek aldı.
Trump da bugün paylaştığı Twitter mesajında ‘‘Ben sizin Başkanınız olduğum sürece Washington’da bir daha hiçbir zaman bir ‘Özerk Bölge’ olmayacak. Bunu denerlerse sert müdahaleyle karşılaşırlar’’ dedi.
ABD’de hafta sonunda da göstericiler başkent Washington, Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh ve California’nın San Francisco kentlerinde de Konfederasyon heykellerini yıkmıştı.
Amerika tarihinde, köleliği savunan Güney eyaletlerinin oluşturduğu Konfederasyon ile kölelik karşıtı ve merkezi hükümetten yana Kuzey eyaletleri arasında 1861 ve 1865 yılları arasında İç Savaş yaşanmıştı. Kölelik, Kuzey eyaletlerinin zaferi sonrası resmen kaldırılmıştı.