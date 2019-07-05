Trump'tan Tartışmalı 4 Temmuz Kutlamalarında Birlik Mesajı

Amerika’da bu yılki 4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamaları önceki yıllara kıyasla Başkan Donald Trump’ın isteği üzerine biraz farklıydı.

Gün boyu süren kutlamalar her yıl olduğu gibi sabah saatlerindeki geçit töreniyle başladı.

Ancak önceki yıllardan farklı olarak kutlamalara zırhlı araçların dahil edilmesi, askeri uçakların gösteri uçuşları tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bunun bütçeden gereksiz harcamaya neden olduğu dile getirildi, Kuzey Kore’deki askeri törenlere benzetildi.

Ayrıca Trump’ın kutlamalar sırasında yaptığı konuşma için VIP biletlerinden bazılarını siyasi destekçilerine vermesi de eleştirilen bir başka konu oldu.

Bu nedenle Washington’da kutlamaların yanısıra protestolar da vardı. Protestocular Trump şeklinde büyüyk bir bebek maketi hazırladı.

Protestoculardan Medea Benjamin Trump’ın ulusal tatili rehin aldığı görüşünde. Benjamin, Trump’ın bebek olduğunu söylemek için Washington’da olduklarını söylüyor.

Bir başka protestocu Brian Martin’e göre de vergi mükelleflerinin parasının nereye harcandığı önemli.