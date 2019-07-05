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Trump'tan Tartışmalı 4 Temmuz Kutlamalarında Birlik Mesajı

05.07.2019 03:44 | Son Güncelleme

ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları öncekilere göre farklı geçti. Etkinlikler çerçevesinde başkent Washington’da Lincoln Anıtı'nın önünde toplanan kalabalığa seslenen Trump birlik mesajı veririken konuşma sırasında askeri uçaklar gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Amerika’da bu yılki 4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamaları önceki yıllara kıyasla Başkan Donald Trump’ın isteği üzerine biraz farklıydı.

Gün boyu süren kutlamalar her yıl olduğu gibi sabah saatlerindeki geçit töreniyle başladı.

Ancak önceki yıllardan farklı olarak kutlamalara zırhlı araçların dahil edilmesi, askeri uçakların gösteri uçuşları tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bunun bütçeden gereksiz harcamaya neden olduğu dile getirildi, Kuzey Kore’deki askeri törenlere benzetildi.

Ayrıca Trump’ın kutlamalar sırasında yaptığı konuşma için VIP biletlerinden bazılarını siyasi destekçilerine vermesi de eleştirilen bir başka konu oldu.

Bu nedenle Washington’da kutlamaların yanısıra protestolar da vardı. Protestocular Trump şeklinde büyüyk bir bebek maketi hazırladı.

Protestoculardan Medea Benjamin Trump’ın ulusal tatili rehin aldığı görüşünde. Benjamin, Trump’ın bebek olduğunu söylemek için Washington’da olduklarını söylüyor.

Bir başka protestocu Brian Martin’e göre de vergi mükelleflerinin parasının nereye harcandığı önemli.

Trump’a destek verenler de vardı.

Brandon Lawrence da onlardan biri. Lawrence’a göre hiçbir maliyet gaziler için fazla değil ve Trump’ın tanklarla, gösteri uçuşlarıyla yaptığı müthiş.

Trump kendi isteğiyle düzenlenen ve Lincoln Anıtı önünde gerçekleştirilen Amerika’ya selam adlı etkinkikte binlcerce kişite hitap etti. Amerika Başkanı, ülke tarihinden övgüyle bahsetti, birlik mesajı verdi.

Trump, “Bugün bir ulus olarak bu çok özel Amerika’ya Selam’labiraraya geldik. Tarihimizi,insanlarımızı ve bayrağımızı gururlu şekilde koruyan kahramanlarımızı kutluyoruz” dedi.

Lincoln Anıtı’ndaki etkinlikte askeri araçlar geçit töreni düzenlemedi sadece sergilendi. Askeri uçaklar ise gökyüzünde gösteri uçuşu sergiledi.

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