Trump’tan Tartışmalı Tulsa Mitingine Bir Gün Erteleme

19 Haziran Amerika’da siyahlar tarafından kölelikten kurtulma günü olarak kutlanıyor.

Mitingin planlanan tarihi de tartışmalı oldu.

Olay Amerika’da siyahlara yönelik en kanlı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Tulsa’da miting kararı bazı eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Amerika Başkanı, “Birçok Afrikalı Amerikan arkadaşım ve destekçilerim bu tatile saygı açısından tarihi değiştirmeyi değerlendirmemizi belirtmek için ulaştılar. Ben de bu nedenle mitingimizi isteklerini onurlandırmak için 20 Haziran Cumartesi gününe kaydırma kararı aldım” ifadelerini kullandı.

19 Haziran 1865’te Texas’ta da son olarak köleliğin yasaklanması siyahlar tarafından özgürlük günü olarak kutlanıyor.

Bu tarih ülkede federal olarak tatil değil ancak George Floyd’un ölümünün ardından bazı şirketler 19 Haziran’ı tatil olarak kabul edeceklerini açıkladı.

Trump’ın miting açıklaması Corona virüsü salgını çerçevesinde de eleştiriliyor.

Salgın döneminde böyle bir mitingin vaka sayısını arttıracağı kaydediliyor.

Trump ise bu konudaki eleştirileri dikkate almıyor gibi.

Başkan en son Mart ayının ortasında miting düzenlemişti. Trump’ın Tulsa’nın ardından Arizona, Texas ve Florida’da mitingiler düzenlemesi bekleniyor.

Son anketlere göre Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden Trump'ın önünde görünüyor.

