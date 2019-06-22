Trump’tan tecavüz iddiasına kanıt yok yanıtı

Trump, söz konusu kişiyle tanışmadığını ve olaya dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen bir cinsel saldırı iddiasını daha geri çevirdi. New York’ta yaşayan köşe yazarı E. Jean Carroll, Trump’ın 1995 ya da 1996 yılında Manhattan’daki bir mağazada kendisine tecavüz ettiğini açıklamıştı.

New York Magazine’de yer alan iddialarda Carroll, Bergdorf Goodman mağazasında karşılaştığı Trump’ın kısa süreli bir sohbetten sonra başka bir kadın için alacağı iç çamaşırını denemesi yönünde şakalar yaptığını söyledi. Carroll, mağazanın giyinme kabinine girdikten sonra Trump’ın kendisini duvara bastırarak öpmeye çalıştığını ve iç çamaşırını indirerek içine girdiğini anlattı. Yaklaşık üç dakika süren bir mücadeleden sonra Trump’ı iterek giyinme kabininden koşarak çıkan Carroll, korktuğu için polise gidemediğini söyledi.

Şu anda 75 yaşında olan ve Elle dergisinde okuyucuların sorularını cevapladığı bir tavsiye köşesi bulunan Carrolll, olay anında yakınlarında kimsenin bulunmadığını, ancak yaşananları iki gazeteci arkadaşına anlattığını ifade etti. Carroll’ın arkadaşları iddiayı doğruladı.