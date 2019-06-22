HABER

Trump’tan tecavüz iddiasına kanıt yok yanıtı

22.06.2019 13:45 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, 1990’lı yıllarda New York’lu bir köşe yazarına mağazada cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Trump’tan tecavüz iddiasına kanıt yok yanıtı

Trump, söz konusu kişiyle tanışmadığını ve olaya dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen bir cinsel saldırı iddiasını daha geri çevirdi. New York’ta yaşayan köşe yazarı E. Jean Carroll, Trump’ın 1995 ya da 1996 yılında Manhattan’daki bir mağazada kendisine tecavüz ettiğini açıklamıştı.

New York Magazine’de yer alan iddialarda Carroll, Bergdorf Goodman mağazasında karşılaştığı Trump’ın kısa süreli bir sohbetten sonra başka bir kadın için alacağı iç çamaşırını denemesi yönünde şakalar yaptığını söyledi. Carroll, mağazanın giyinme kabinine girdikten sonra Trump’ın kendisini duvara bastırarak öpmeye çalıştığını ve iç çamaşırını indirerek içine girdiğini anlattı. Yaklaşık üç dakika süren bir mücadeleden sonra Trump’ı iterek giyinme kabininden koşarak çıkan Carroll, korktuğu için polise gidemediğini söyledi.

Şu anda 75 yaşında olan ve Elle dergisinde okuyucuların sorularını cevapladığı bir tavsiye köşesi bulunan Carrolll, olay anında yakınlarında kimsenin bulunmadığını, ancak yaşananları iki gazeteci arkadaşına anlattığını ifade etti. Carroll’ın arkadaşları iddiayı doğruladı.

Hayatından endişe ettiği için olay hakkında daha önce konuşmaya cesaret edemediğini söyleyen Carroll, “Bu adamın kendilerini nasıl elle taciz ettiğini, aşağıladığını, hırpaladığını, kendilerine sarkıntılık ettiğine ilişkin tutarlı hikayeleri kamuoyuyla paylaştıktan sonra; aldıkları karşılık inkar, tehdit ve saldırı olan 15 kadının arasına katılmak pek de eğlenceli gözükmüyordu” diye konuştu.

"Demokrat Parti'nin parmağı varsa ortaya çıkmalı"

ABD Başkanı Trump, Carroll’ın iddialarını reddederek, böyle bir olayın hiç yaşanmadığını söyledi ve iddiaları “yalan haber” (fake news) olarak nitelendirdi. Olaya ilişkin hiçbir kanıt bulunmadığını öne süren Trump, “Bu şahısla hayatım boyunca hiç tanışmadım. Yeni çıkacak olan kitabını satma motivasyonunda olsa gerek” diye konuştu. Trump, kitabın da “kurgu” kategorisinde satılması gerektiğini söyledi.

Trump, olaya ilişkin ellerinde herhangi bir video kaydı olmadığını teyit eden Bergdorf Goodman’a da teşekkür ettiğini ifade etti.

ABD Başkanı yaptığı yazılı açıklamada, “Demokrat Parti’nin Carroll ya da New York Magazine ile birlikte çalıştığı yönünde bir bilgisi olanın kendileriyle paylaşmasını” istedi. Trump, “Dünya ne olup bittiğini öğrenmeli ve insanlar iftiralarının bedelini ödemeli” diye yazdı.

Carroll, kitabında Trump’ı “hayatı boyunca karşılaştığı iğrenç adamlardan biri” olarak nitelendiriyor.

Trump daha önce de kendisine yöneltilen bir dizi taciz iddiasını reddetmişti.

DW,AFP/SÖ,BW

©Deutsche Welle Türkçe

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Maas: Almanya’nın bir terör problemi varMaas: Almanya’nın bir terör problemi var
İstanbul seçimini izleme rehberiİstanbul seçimini izleme rehberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan net mesaj: Hazırız

İran'dan net mesaj: Hazırız

Rum Yönetimi'nin 6'ncı lideri Hristofyas yaşamını yitirdi

Rum Yönetimi'nin 6'ncı lideri Hristofyas yaşamını yitirdi

Son dakika: ABD, BMGK'yı İran konusunda acil toplantıya çağırdı

ABD'den acil toplantı çağrısı

Skandal! Mursi'nin mezarı böyle görüntülendi

Skandal! Mursi'nin mezarı böyle görüntülendi

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yunanistan Başbakanı Tsipras’tan AB’ye Türkiye çağrısı

Yunanistan Başbakanı Tsipras’tan AB’ye Türkiye çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.