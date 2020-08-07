Trump'tan TikTok ve WeChat'le İş Yapmayı Yasaklayan Kararname

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli iki mobil uygulama üreticisi firmayla iş yapmaya yönelik yasak getiren bir kararı imzaladı.

Söz konusu kararname uyarınca Amerikan şirketlerinin video paylaşım sitesi Tiktok uygulamasının üreticisi ByteDance şirketi ve mobil mesaj uygulaması WeChat’in üreticisi Tencent şirketleriyle iş yapmaları yasaklanmış oldu. Söz konusu kararname 45 içerisinde yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, Başkan Trump’ın bu anayasal olarak bu şekilde bir yasak getirip getiremeyeceğinin net olmadığını belirtiyorlar.

Söz konusu karar her iki uygulamanın da ABD’li kullanıcıların şahsi bilgilerini toplayıp bunları Çin istihbarat kurumlarıyla paylaşıp paylaşmadığı tartışmalarının ardından alındı.

Her iki firma da kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşmadıklarını söylüyor.

Siber güvenlik uzmanları TikTok uygulamasında kişisel verilerle ilgili henüz tespit edilmiş bir açık olmadığını dile getiriyorlar.

Öte yandan Çin hükümetinin Başkan Trump’ın imzaladığı bu kararnameye misillemede bulunması bekleniyor. Dün de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, online mobil uygulama mağazalarının Çinli şirketlerin uygulamalarını güvenlik gerekçesiyle ABD’de satışlarına izin vermeyeceklerini söylemişti.

