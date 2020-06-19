Trump'tan Tulsa'ya Protesto İçin Gideceklere Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter paylaşımında, Tulsa’da protesto yapmayı planlayanlara sert bir dille seslendi. Trump: “Oklahoma’ya giden protestocular, anarşistler, tahrikçiler, yağmacılar ve ayak takımı lütfen şunu anlasın: New York, Seattle ya da Minneapolis’teki gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok farklı bir ortam olacak” dedi.

Tulsa Belediye Başkanı G.T. Bynum tarafından imzalanan yasak kararı uyarınca kentte akşam 22.00’den sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkmak yasaklandı. Tulsa Belediye Başkanı, son anda açıklanan bu uygulamayla protestoların gece saatlerinde şiddet olaylarına dönüşmesinin önünü kesmeyi amaçlıyor. Ancak yasağın, miting için günler öncesinden kente gelerek stadyum önünde kamp kuran Trump destekçilerini kapsayıp kapsamayacağı bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın aylar sonra başkanlık seçimleri için düzenleyeceği en büyük mitingin yapılacağı Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde Cuma ve Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Başkan Donald Trump, yaptığı son açıklamada, seçim kampanyasının uzun bir aradan sonra ilk miting için Oklahoma’yı seçmesindeki etkenlerden birinin, bu eyalette salgınla mücadelede çok iyi iş çıkarılması olduğunu söyledi. Öte yandan hava sıcaklıklarının 32 dereceye ulaştığı eyaletin sağlık dairesi, bu hafta vaka sayılarında rekor seviyede artış yaşandığını açıkladı.

Trump’ın kampanya etkinliklerinde ara ara festival havası da yaşanıyor. Sadık Trump destekçileri, günler öncesinden toplantının yapılacağı yerde beklemeye başlıyor. Ancak yaklaşık üç aydır salgın tehdidiyle karantinada olan ülkede koşullar farklı. Bazı Trump destekçileri virüsün “abartıldığını” düşünüyor.

Trump’ı desteklemek için Tulsa’ya çok uzak eyaletlerden gelenler, mitingin yapılacağı Bank of Oklahoma stadyumu çevresinde bekliyor. Kimileri Salı gününden beri burada. Sık sık dezenfektan kullandıklarını, salgından korkmadıklarını söylüyorlar.

Bu gelişmeler yaşanırken Trump’ı destekleyenler aşırı sıcağa ve devam eden Corona virüsü tehdidine rağmen kentte kamp kurmaya başladı.

19 bin kişilik kapalı stadyumda yapılacak mitingde salgın endişesi

Seçim kampanyası için satışa sunulan biletlere büyük rağbet olduğunu söyleyen ABD Başkanı, “bugüne kadar kimsenin görmediği ölçekte bir kalabalık olacağını” söyledi. Bilim adamlarına göre bu tür kapalı mekanlar, virüsün yayılması için ideal ortam sunuyor. Etkinliğin yapılacağı Bank of Oklahoma, 19 bin koltuk kapasiteli, kapalı bir arena.

Oklahoma Valisi, eyaletteki Corona vakası sayısının birçok eyalete göre düşük olduğunu açıkladı. Bu hafta itibarıyla Tulsa, 1.825 vaka sayısı ile Oklahoma eyaletinde salgının merkezi haline geldi.

Miting alanına gelenlerin ateşi ölçülecek maske dağıtılacak

Etkinliğin yapılacağı Bank of Oklahoma, Trump kampanyasının organizatörlerinden sağlık ve güvenlik konusunda yazılı eylem planı talep etti. Trump kampanyası yetkilileri bu konuya öncelik verdiklerini, salona girişte ateş ölçümü yapılacağını, katılımcılara el dezenfektanı ve maske dağıtılacağını bildirdi.

Başkan Donald Trump’ın Tulsa’da yapacağı mitingin ilk planlanan tarihi, 19 Haziran yani Cuma günüydü. Ancak mitingin ülke genelinde ırkçılık karşıtı protestoların devam ettiği bir dönemde ve ABD’de köleliğin sonlandırıldığı tarihin yıl dönümü olan günde planlanması çok tepki gördü. Trump bunun üzerine “saygıdan dolayı” miting tarihini değiştirerek 20 Haziran’a aldı.