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Trump'tan Tulsa'ya Protesto İçin Gideceklere Sert Uyarı

19.06.2020 20:21 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump'ın aylar sonra yapacağı kampanya mitingi öncesinde Oklahoma'nın Tulsa kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Trump, protesto için Tulsa'ya gelmeyi planlayanlara sert uyarılarda bulundu

Trump'tan Tulsa'ya Protesto İçin Gideceklere Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump’ın aylar sonra başkanlık seçimleri için düzenleyeceği en büyük mitingin yapılacağı Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde Cuma ve Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tulsa Belediye Başkanı G.T. Bynum tarafından imzalanan yasak kararı uyarınca kentte akşam 22.00’den sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkmak yasaklandı. Tulsa Belediye Başkanı, son anda açıklanan bu uygulamayla protestoların gece saatlerinde şiddet olaylarına dönüşmesinin önünü kesmeyi amaçlıyor. Ancak yasağın, miting için günler öncesinden kente gelerek stadyum önünde kamp kuran Trump destekçilerini kapsayıp kapsamayacağı bilinmiyor.

Trump’tan Oklahoma’ya giden protestoculara sert uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter paylaşımında, Tulsa’da protesto yapmayı planlayanlara sert bir dille seslendi. Trump: “Oklahoma’ya giden protestocular, anarşistler, tahrikçiler, yağmacılar ve ayak takımı lütfen şunu anlasın: New York, Seattle ya da Minneapolis’teki gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok farklı bir ortam olacak” dedi.

Bu gelişmeler yaşanırken Trump’ı destekleyenler aşırı sıcağa ve devam eden Corona virüsü tehdidine rağmen kentte kamp kurmaya başladı.

Trump’ı desteklemek için Tulsa’ya çok uzak eyaletlerden gelenler, mitingin yapılacağı Bank of Oklahoma stadyumu çevresinde bekliyor. Kimileri Salı gününden beri burada. Sık sık dezenfektan kullandıklarını, salgından korkmadıklarını söylüyorlar.

Trump’ın kampanya etkinliklerinde ara ara festival havası da yaşanıyor. Sadık Trump destekçileri, günler öncesinden toplantının yapılacağı yerde beklemeye başlıyor. Ancak yaklaşık üç aydır salgın tehdidiyle karantinada olan ülkede koşullar farklı. Bazı Trump destekçileri virüsün “abartıldığını” düşünüyor.

Mitingin yapılacağı kentte vaka sayısında rekor artış

Başkan Donald Trump, yaptığı son açıklamada, seçim kampanyasının uzun bir aradan sonra ilk miting için Oklahoma’yı seçmesindeki etkenlerden birinin, bu eyalette salgınla mücadelede çok iyi iş çıkarılması olduğunu söyledi. Öte yandan hava sıcaklıklarının 32 dereceye ulaştığı eyaletin sağlık dairesi, bu hafta vaka sayılarında rekor seviyede artış yaşandığını açıkladı.

19 bin kişilik kapalı stadyumda yapılacak mitingde salgın endişesi

Seçim kampanyası için satışa sunulan biletlere büyük rağbet olduğunu söyleyen ABD Başkanı, “bugüne kadar kimsenin görmediği ölçekte bir kalabalık olacağını” söyledi. Bilim adamlarına göre bu tür kapalı mekanlar, virüsün yayılması için ideal ortam sunuyor. Etkinliğin yapılacağı Bank of Oklahoma, 19 bin koltuk kapasiteli, kapalı bir arena.

Oklahoma Valisi, eyaletteki Corona vakası sayısının birçok eyalete göre düşük olduğunu açıkladı. Bu hafta itibarıyla Tulsa, 1.825 vaka sayısı ile Oklahoma eyaletinde salgının merkezi haline geldi.

Miting alanına gelenlerin ateşi ölçülecek maske dağıtılacak

Etkinliğin yapılacağı Bank of Oklahoma, Trump kampanyasının organizatörlerinden sağlık ve güvenlik konusunda yazılı eylem planı talep etti. Trump kampanyası yetkilileri bu konuya öncelik verdiklerini, salona girişte ateş ölçümü yapılacağını, katılımcılara el dezenfektanı ve maske dağıtılacağını bildirdi.

Başkan Donald Trump’ın Tulsa’da yapacağı mitingin ilk planlanan tarihi, 19 Haziran yani Cuma günüydü. Ancak mitingin ülke genelinde ırkçılık karşıtı protestoların devam ettiği bir dönemde ve ABD’de köleliğin sonlandırıldığı tarihin yıl dönümü olan günde planlanması çok tepki gördü. Trump bunun üzerine “saygıdan dolayı” miting tarihini değiştirerek 20 Haziran’a aldı.

Tulsa'da neler olmuştu?

Amerika Başkanı, ülkede yaklaşık 118 bin kişinin ölümüne yol açan salgın nedeniyle 2 Mart’tan beri kampanya etkinliği düzenlememiş olsa da miting alanlarına dönme isteğini gizlemiyor. Trump’ın siyasi kariyerinde bu tür seçim mitinglerinde tabanıyla kurduğu ilişki, önemli bir yer tutuyor.

Öte yandan George Floyd’un ölümüyle ülkeyi saran protestoların gölgesinde gerçekleşecek mitingin yapılacağı Tulsa kentinin siyahların tarihindeki tartışmalı yeri de son günlerde bir kez daha gündemde. Tulsa, 1921’de beyaz ırkçı bir grubun siyahların iş yerlerini ateşe vererek 300 kadar kişinin ölümüne neden olduğu dönemin Siyah Wall Street’i olarak bilinen bölgeye ev sahipliği yapıyordu.

Donald Trump’ın salgın ve ırkçılık protestolarının gölgesinde geçecek başkanlık kampanyasının en büyük mitinginde vereceği mesajlar merakla bekleniyor.

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