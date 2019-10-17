Trump’tan Türkiye İle Uzlaşı Yorumu: 'Herkes Mutlu, Uygarlık Mutlu'

Başkan Donald Trump ABD heyetinin Türkiye temasları sırasında Ankara’nın Suriye operasyonuna ilişkin varılan uzlaşıyı değerlendirdi. “Uygarlık için harika bir gün” diyen Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Büyük saygım var. Tam bir lider” ifadelerini kullandı, 13 Kasım’daki Beyaz Saray davetinin geçerli olduğu mesajını verdi.
Başkan Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin temasları sonucunda varılan uzlaşıya ilişkin ilk değerlendirmesini sosyal medyadan yaptı. Mike Pence Ankara’da basın açıklaması için kürsüye çıkacağı sırada, Twitter’dan “Türkiye’den güzel haberler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Milyonlarca hayat kurtarılacak” diye yazdı.
Başkan Trump sonraki mesajlarında “Bugün uygarlık için harika bir gün. ABD ile gerekli ama gelenek dışı yolda benim yanımda durduğu için gurur duyuyorum. Herkese tebrikler.” İfadelerini kullandı. “Bu anlaşma 3 gün önce asla yapılamazdı. Yapılabilmesi için “sert” sevgi göstermek gerekti. Herkes için harika oldu. Hepinizle gurur duyuyorum” diye yazdı.
Trump bu paylaştığı mesajların ardından miting için gittiği Teksas’ta konuştu. “İnanılmaz bir sonuç. Türkiye, ABD, ortaklarımız ve Kürtler için harika bir gün. Medeniyet için harika bir gün” dedi.
“Erdoğan akıllıca davrandı, tam bir lider”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sık sık övdü. “Erdoğan benim dostum. Türkiye doğru şeyi yaptı. Cumhurbaşkanı’na büyük saygım var. Başkaları böyle bir karar almayabilirdi. Akıllıca davrandı. Tam bir lider” ifadelerini kullandı.
Bazı senatörler Başkan Trump’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım için planlanan Beyaz Saray ziyaretini iptal etmesi çağrısında bulunmuştu. Başkan Trump varılan uzlaşı sonrasında davetin geçerli olduğunun mesajını verdi.
"Yaptırımlara gerek kalmadı"
Türkiye ile varılan anlaşma sayesinde hem Türkiye’nin sınır güvenliği endişelerinin giderileceğini, IŞİD mahkumlarının kontrol altında tutulacağını söyledi. "Hayal edebileceğimiz her şeyi aldık. Kürtlere de teşekkür ediyorum" dedi. Trump “ABD çok mutlu, Türkiye çok mutlu, Kürtler çok mutlu. Uygarlık çok mutlu” ifadelerini kullandı.
Trump Türkiye ile varılan uzlaşının ardından yaptırımlara artık gerek kalmadığını söyledi.
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