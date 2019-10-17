Trump’tan Türkiye İle Uzlaşı Yorumu: 'Herkes Mutlu, Uygarlık Mutlu'

Başkan Donald Trump ABD heyetinin Türkiye temasları sırasında Ankara’nın Suriye operasyonuna ilişkin varılan uzlaşıyı değerlendirdi. “Uygarlık için harika bir gün” diyen Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Büyük saygım var. Tam bir lider” ifadelerini kullandı, 13 Kasım’daki Beyaz Saray davetinin geçerli olduğu mesajını verdi.

Başkan Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin temasları sonucunda varılan uzlaşıya ilişkin ilk değerlendirmesini sosyal medyadan yaptı. Mike Pence Ankara’da basın açıklaması için kürsüye çıkacağı sırada, Twitter’dan “Türkiye’den güzel haberler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Milyonlarca hayat kurtarılacak” diye yazdı.

Başkan Trump sonraki mesajlarında “Bugün uygarlık için harika bir gün. ABD ile gerekli ama gelenek dışı yolda benim yanımda durduğu için gurur duyuyorum. Herkese tebrikler.” İfadelerini kullandı. “Bu anlaşma 3 gün önce asla yapılamazdı. Yapılabilmesi için “sert” sevgi göstermek gerekti. Herkes için harika oldu. Hepinizle gurur duyuyorum” diye yazdı.