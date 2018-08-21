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Trump’tan Türkiye Mesajı: 'Ödün Vermeyeceğiz'

21.08.2018 04:38 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump Türkiye'yle yaşanan kriz konusunda en kapsamlı değerlendirmesini Reuters haber ajansına yaptı. Trump, Reuters’a verdiği özel röportajda Türkiye'yle yaşanan krizde Amerika’nın ödün vermeyeceğini söyledi

Trump’tan Türkiye Mesajı: 'Ödün Vermeyeceğiz'

Başkan Donald Trump, Rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılması konusunda Türkiye’ye daha fazla ödün verilmeyeceğini; Ankara’ya yönelik yaptırımlarının da Avrupa ve gelişmekte olan ekonomileri etkileyeceği yönünde bir kaygısı olmadığını söyledi.

Başkan Trump Türkiye'yle yaşanan kriz konusunda en kapsamlı değerlendirmesini Reuters haber ajansına yaptı.

Brunson’ın serbest bırakılması karşılığında Türkiye’nin taleplerine boyun eğmeyeceklerini söyleyen Trump, doğrudan adını vermese de İsrail’de tutuklanan Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın Temmuz ayında serbest kalması için Amerika’nın devreye girdiğini bir kez daha doğruladı. Başkan Trump, bunun karşılığında Rahip Brunson’ın bırakılacağı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la anlaştığını düşündüğünü söyledi.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayında Brüksel’deki NATO zirvesi sırasında yaptıkları ikili görüşmede Brunson’ın serbest bırakılması konusunda çözüm yollarını ele aldıklarını açıklamıştı. Aynı yetkili, Ebru Özkan’ın serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin de Amerika’dan yardım istediğini, karşılığında Ankara’nın Brunson ve tutuklu diğer Amerikan vatandaşlarını serbest bırakmayı kabul ettiğini söyledi.

Kendisinin verdiği sözü tuttuğunu belirten Trump, “Erdoğan’ın istediği bir kişinin serbest kalmasını sağladım. Ondan da bu masum ve harika adamı serbest bırakmasını bekliyorum,” diye konuştu.

İsrail de Trump’ın kendilerinden Ebru Özkan’ı bırakmasını istediğini doğrulamış ve Özkan’ın 15 Temmuz’da sınırdışı edildiğini bildirmişti. Ancak Ankara Brunson’un serbest bırakılması karşılığında böyle bir pazarlık yapılmadığını savunuyor.

Reuters’a konuşan Trump bu konudaki ifadelerini şöyle devam ettirdi: “Türkiye’nin yaptığı üzücü. Bence korkunç bir hata yapıyorlar. Ödün verilmeyecek. Rahip Brunson büyük bir vatansever olacak.”

“Türkiye’yi ve Türk halkını seviyorum”

Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağı sorulan Trump, “Türkiye’yi ve Türk halkını seviyorum. Şimdiye kadar bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile çok iyi bir ilişkimiz vardı. Çok iyi anlaştık. Ama tek taraflı olmuyor bu iş. Artık ABD için tek taraflı yürüyemez” ifadelerini kullandı.

“Yaptırımlar doğru adımdı”

Trump’a, Brunson krizi yüzünden Türkiye’den ithal edilen çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini arttırma kararının Avrupa ekonomilerine ya da gelişmekte olan piyasalara olası zararı da soruldu. Trump, “Hiç endişeli değilim. Doğru bir adımdı” dedi.

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