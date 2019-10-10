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Trump’tan ‘Türkiye ve Kürtler Arasında Arabuluculuk’ Önerisi

10.10.2019 23:51 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump sosyal medyadan Türkiye’nin Suriye operasyonuna yönelik mesajlarını sürdürdü. Trump “Önümüzdeki 3 seçenek var. Askeri zafer kazanmak, Türkiye’ye yaptırım uygulamak ya da Türkiye ve Kürtler arasında arabulucu olmak” diye yazdı

Trump’tan ‘Türkiye ve Kürtler Arasında Arabuluculuk’ Önerisi

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan Türkiye’nin Suriye operasyonuna yönelik mesajlarını sürdürdü. Trump “Önümüzdeki 3 seçenek var. Askeri zafer kazanmak, Türkiye’ye yaptırım uygulamak ya da Türkiye ve Kürtler arasında arabulucu olmak” diye yazdı.

Twitter’dan Amerika’nın IŞİD’i yüzde 100 yenilgiye uğrattığını belirten ABD Başkanı Trump “Artık Suriye’de Türkiye saldırısı altındaki bölgede askerimiz yok. İşimizi kusursuz şekilde yaptık. Şimdi Türkiye 200 yıldır savaştığı Kürtlere saldırıyor” diye yazdı.

Başkan Trump ABD’nin Suriye konusunda önünde 3 seçeneği olduğunu belirtti. Bu seçenekleri de “Binlerce asker gönderip askerşi zafer kazanmak, Türkiye’yi çok sert şekilde ve yaptırımlarla hedef almak, ya da Türkiye ve Kürtlerin anlaşması için arabulucu olmak” şeklinde sıraladı.

Trump sabah saatlerinde de Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı harekatla ilgili olarak yine Twitter üzerinden açıklamalar yapmıştı. Trump “Türkiye oyunu kurallara göre oynamazsa sert şekilde ve yaptırımlarla hedef alırız” mesajını vermişti

Başkan Trump Twitter’dan peş peşe paylaştığı iki mesajda “Türkiye uzun süredir Kürtlere saldırmayı planlıyordu. Yıllardır savaşıyorlar.Saldırı bölgesinin yakınlarında hiç askerimiz yok. SONU GELMEYEN savaşları sonlandırmaya çalışıyorum. Her iki tarafla da konuşuyoruz” diye yazmıştı.

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