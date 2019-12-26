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  4. Trump’tan Türkiye’ye İdlib Övgüsü

Trump’tan Türkiye’ye İdlib Övgüsü

26.12.2019 18:26 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Suriye’nin kuzeybatısında artan askeri operasyonlar ve İdlib’de son günlerde tırmanan krizle ilgili Twitter’dan açıklama yaptı. Rusya, Suriye ve İran’ı eleştiren Trump, Türkiye’yi övdü

Trump’tan Türkiye’ye İdlib Övgüsü

Başkan Donald Trump, Suriye’nin kuzeybatısında artan askeri operasyonlar ve İdlib’de son günlerde tırmanan krizle ilgili Twitter’dan açıklama yaptı. Rusya, Suriye ve İran’ı eleştiren Trump, Türkiye’yi övdü.

Trump Twitter paylaşımında, “Rusya, Suriye ve İran İdlib vilayetinde binlerce masum sivili öldürüyor veya öldürme yolunda. Bunu yapmayın! Türkiye bu kıyımın önüne geçmek için çok çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İdlib’de Esat güçlerinin hava saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yeni bir göç tehdidiyle karşı karşıya olan Türkiye de Rusya ile temaslarını sürdürüyor.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya giden Türk heyeti, özellikle Rusya’nın destek verdiği Suriye’deki saldırıların on binlerce Suriyeli'yi Türkiye’ye doğru göçe zorlaması konusunda görüşmeler yürütüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın görüşmelerle ilgili, Rusya’nın, Suriye’nin kuzeyinde İdlib’deki saldırıları durdurma konusunda çalışacağını, Ankara’nın da bu sözün yerine getirilmesini beklediğini dile getirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran geçen Eylül’de Ankara’da düzenlenen üçlü Suriye zirvesinde İdlib’de artan gerginliğin sonlandırılması, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye ile ABD'nin oluşturmaya çalıştığı güvenli bölge, Suriyeli göçmenler ve sorunun siyasi yollarla çözülebilmesi için Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasını ele almıştı. Zirveden sadece Anayasa Komitesi ile ilgili somut sonuçlar çıkmıştı.

Öte yandan Rus haber ajansı TASS, Rus jandarmasının Suriye’nin Rakka şehri yakınlarında birkaç gün öncesine kadar ABD güçlerinin kontrolünde olan üssü ele geçirdiğini bildirdi.

Rus kuvvetleri bu ay başında IŞİD’in bir dönem başkent ilan ettiği Rakka’ya girmişti. TASS, ele geçirilen üssün Tel Samin kasabasındaki eski bir okul olduğunu, bölgenin Rakka ile ülkenin merkezi ve doğusuyla bağlantı noktası olduğunu bildirdi.

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