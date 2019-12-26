Trump’tan Türkiye’ye İdlib Övgüsü

Başkan Donald Trump, Suriye’nin kuzeybatısında artan askeri operasyonlar ve İdlib’de son günlerde tırmanan krizle ilgili Twitter’dan açıklama yaptı. Rusya, Suriye ve İran’ı eleştiren Trump, Türkiye’yi övdü.

Trump Twitter paylaşımında, “Rusya, Suriye ve İran İdlib vilayetinde binlerce masum sivili öldürüyor veya öldürme yolunda. Bunu yapmayın! Türkiye bu kıyımın önüne geçmek için çok çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İdlib’de Esat güçlerinin hava saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yeni bir göç tehdidiyle karşı karşıya olan Türkiye de Rusya ile temaslarını sürdürüyor.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya giden Türk heyeti, özellikle Rusya’nın destek verdiği Suriye’deki saldırıların on binlerce Suriyeli'yi Türkiye’ye doğru göçe zorlaması konusunda görüşmeler yürütüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın görüşmelerle ilgili, Rusya’nın, Suriye’nin kuzeyinde İdlib’deki saldırıları durdurma konusunda çalışacağını, Ankara’nın da bu sözün yerine getirilmesini beklediğini dile getirmişti.