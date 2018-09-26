Trump’tan Türkiye’ye İdlib teşekkürü

Venezuela'daki siyasi duruma da değinen Trump, "tüm seçeneklerin masada olduğunu" söyledi.İlk kez başkanlık ettiği BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya, İran ve Suriye'ye "İdlib‘e saldırıları önemli ölçüde yavaşlattıkları için" teşekkür etti. ABD Başkanı, Türkiye'ye de Rusya ile İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması konusunda sağlanan anlaşma nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Trump'tan, ABD ile ticari bir savaşın içinde olan Çin'e de suçlama geldi. ABD Başkanı, Washington'ın ticaret politikasına karşı olan Çin'in kasım ayında ABD'de düzenlenecek ara seçimleri manipüle etmeye çalıştığını söyledi. Trump iddiasına ilişkin detay vermedi.

"İsrail adım atmalı"

İsrail-Filistin sorununa da değinen ABD Başkanı Trump, iki devletli çözüme destek veren ifadeler kullandı. Trump, "her ne kadar yüzde yüz İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yanında olsa da İsrail'in diğer tarafın da yararına olacak bir adım atması gerektiğini" söyledi.

"Anlaşmalar iki taraf için de iyi olmalı" diyen Trump, "Filistin tarafının aslında bir adım atmaya hazır olduğuna inandığını" ifade etti.