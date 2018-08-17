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Trump’tan Türkiye’ye Sert Suçlama

17.08.2018 04:13 | Son Güncelleme

Türkiye ve Amerika arasında, karşılıklı yaptırımlarla yükselen gerilimde Başkan Trump’tan yeni bir Türkiye mesajı geldi

Trump’tan Türkiye’ye Sert Suçlama

Türkiye ve Amerika arasında, karşılıklı yaptırımlarla yükselen gerilimde Başkan Trump’tan yeni bir Türkiye mesajı geldi.

Trump Twitter mesajında, "Türkiye ABD’den yıllarca faydalandı. Şimdi de muhteşem Hristiyan rahibimizi bırakmıyorlar. Kendisinden bizi vatansever bir rehine olarak temsil etmesini istemek durumunda kalıyorum. Masum bir insanın serbest kalması için karşılığında hiçbir şey vermeyeceğiz. Biz Türkiye'den kesintiye gideceğiz," diye yazdı.

Bu arada dün Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin Rahip Andrew Brunson’ın acilen serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yönelik daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduklarının mesajını verdi.

ABD’den Yeni Yaptırım Tehdidi

Başkan Yardımcısı Mike Pence de iki gün Twitter'dan paylaştığı mesajda Rahip Brunson'un serbest bırakılması çağrısını yinelemis, Amerikalılar'ın Brunson için dua etmesini istemişti.

Pence Twitter mesajında, "Rahip Brunson Türkiye’de tutuklu masum bir insan ve hukuk kurallarına göre serbest kalması gerekir. Türkiye, Başkan Trump’ın kararlılığını test etmemeli. Trump, yurtdışında haksız yere tutuklanan Amerikalılar’ın Amerika’ya, eve dönmeleri konusunda kararlı.

Başkan ve ben, Rahip Brunson’un serbest kalması ve ailesine, arkadaşlarıva ve Amerika’daki kilisesine dönmesi konusunda kararlı olmaya devam edeceğiz. Her Amerikalı Rahip Brunson ve eşi Noreen için, inançlı Brunson’un eve dönmesi için dua etmeli," yazmıştı

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