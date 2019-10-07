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Trump’tan Türkiye’ye: ‘Sınırı Aştıklarını Düşünürsem Ekonomilerini Yok Ederim'

07.10.2019 19:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’tan Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yapacağı askeri operasyonla ilgili sert bir açıklama geldi. Trump Twitter mesajında “Türkiye, benim mantığıma göre sınırı aştığını düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini yerle bir ederim” tehdidinde bulundu

Trump’tan Türkiye’ye: ‘Sınırı Aştıklarını Düşünürsem Ekonomilerini Yok Ederim'

ABD Başkanı Donald Trump’tan Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yapacağı askeri operasyonla ilgili yeni ve sert bir açıklama geldi. Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda “Türkiye benim emsalsiz mantığıma göre sınırı aştığını düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini yerle bir ederim” tehdidinde bulundu.

Başkan Trump Twitter’dan peş peşe paylaştığı iki mesajda çok sert ifadeler kullandı. “Daha önce de güçlü bir şekilde ifade ettiğim gibi, Türkiye benim harika ve emsalsiz mantığım çerçevesinde sınırı aştığını düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini tamamen yerle bir ederim. (Daha önce yaptım!) diye yazdı.

AB Başkanı Trump Washington ve Ankara arasında daha önce Türkiye'de tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson üzerinden yaşanan kriz sırasında da Twitter'dan benzer bir mesaj paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında dolar karşısında bir süredir değer keybeden Türk Lirası Trump'ın bu mesajlarının ardından daha da büyük bir düşüş yaşamıştı.

Trump mesajının devamında Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamplarda tutulan IŞİD savaşçıları ve ailelerine atıfta bulunarak “Türkiye Avrupa ülkeleri ve diğerleriyle yakalanan IŞİD savaşçıları ve ailelerine dikkat etmeli. ABD IŞİD Hilafeti’nin Yüzde 100 yenilgiye uğratılması dahil olmak üzere beklenenden çok daha fazlasını yaptı. Artık bazıları büyük zenginliğe sahip olan bölge ülkelerinin kendi topraklarını koruma zamanı” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump’ın bu sert mesajları öncesinde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyonu konusunda ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ve ABD Kongresi’nden açıklamalar gelmişti.

Voice of America’ya konuşan bir Pentagon yetkilisi “"ABD Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin askeri operasyonunu onaylamıyor. Bakan etkilenen müttefiklerimizle bugün irtibata geçecek. IŞİD'le mücadelede hala yapılması gerekenler var" şeklinde konuştu.

Savunma ve güvenlik konularındaki açıklamalarıyla öne çıkan ve Suriye konusunda ABD’nin bölgeden çekilmemesi gerektiğini savunan ve Trump’a da yakın olduğu bilinen Cumhuriyetçi Senatör Linsey Graham’den ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda kısmen çekilme kararına tepki geldi.

Graham sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda ve Fox News’da katıldığı yayında “Kürtleri terk ederek en tehlikeli mesajı- Amerika’nın güvenilmez bir müttefik olduğu mesajını verdik. Türkiye’nin Suriye’yi işgal etmesi halinde iki partinin desteklediği yaptırımları sunacağız ve Kürt güçlere saldırmaları halinde NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunacağız” mesajını verdi.

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