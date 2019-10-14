Trump'tan Türkiye'ye Suriye yaptırımları

Ayrıca ABD-Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması için yürütülen müzakereler duracak.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yakında Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna yönelik yaptırımlara olanak sağlayacak bir kararname yayınlayacağını açıkladı. Trump tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaptırımların eski ve görevdeki hükümet yetkilileri ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda "istikrarı bozan eylemlerine katkı sağlayanları" kapsayacağı belirtildi.

Trump, kararnamenin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların da önünü açacağını belirtti. Trump, çelik ithalatında gümrük vergisinin yüzde 50 artırılarak Mayıs ayında yapılan indirimin geri çekileceğini duyurdu. Yaptırımlar çerçevesinde ABD ile Türkiye arasında yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakerelerin de derhal durdurulacağı belirtildi. Trump'ın açıklamasında yaptırım seçenekleri arasında malvarlığının dondurulması, ABD'ye giriş yasağı gibi önlemlerin yer alabileceği belirtildi.

Türkiye'nin askeri operasyonunun siviller için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Türkiye'nin eylemlerimin insani krizin önünü açtığı ve olası savaş suçları için uygun koşulları yarattığını söylediğini aktardı.