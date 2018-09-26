Trump’tan Türkiye’ye Teşekkür

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına ilk kez Başkanlık eden Amerika Başkanı Donald Trump, Güvenlik Konseyi üyelerine İran’ın nükleer silah üretmemesi için ABD’nin yanında olması çağrısında bulundu.

Trump, Rusya ve İran’ın Suriye rejiminin destekçisi olduğunu ayrıca İran’ın bölgede terörün destekçisi olduğunu belirtti.

Trump, dünya liderlerine Çin'in ABD ticaret politikasına muhalefeti nedeniyle 2018 ABD seçimlerine karışmaya teşebbüs ettiğini söyledi.

Trump, İdlib konusunda rejimin gerçekleştirebileceği bir saldırıyı önledikleri için Rusya, İran, Suriye’ye teşekkür etti.

Trump, ayrıca Türkiye’ye de İdlib konusunda müzakerelerde üstlendiği rol nedeniyle teşekkür etti.

Trump’ın başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi toplantısı devam ediyor.

