Trump’tan Türkiye’ye Yaptırım Kararı

ABD Başkanı Donald Trump’tan Türkiye’ye Suriye’de yürüttüğü harekat nedeniyle yaptırım açıklaması geldi. Yaptırımlar şu anki ve eski bazı Türk yetkilileri, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergilerinin yeniden yüzde 50’ye çıkarılmasını ve Türkiye ile ticaret anlaşması müzakerelerinin sonlandırılmasını kapsıyor. Başkan Trump Türkiye’ye yaptırım kararını kapsamlı bir açıklamayla Twitter’dan paylaştı. "Türk hükümetinin şu anki ve önceki yetkililerine ve Suriye’nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştıran eylemlere katkıda bulunan her şahsa yaptırım uygulanmasını öngören kararnameyi yakında yayınlayacağım. Çelik gümrük vergileri yeniden Mayıs ayından önceki düzeye yüzde 50'ye çıkarılacak. Türkiye ile Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakereleri derhal sonlandırılacak” diye yazdı. ABD Başkanı kararnamenin, “Suriye'de ciddi insan hakkı ihlallerinde, ateşkesin engellenmesinde, mültecilerin zorla gönderilmesinde rolü olanlara güçlü yaptırım uygulanmasını sağlayacağını”, mali yaptırım uygulanması, ABD'ye giriş yasağı, mal varlıklarının bloke edilmesi yetkisini de vereceğini belirtti.

“Türkiye’nin operasyonu olası savaş suçları koşullarını yaratıyor” Trump açıklamasında "Türkiye'nin askeri operasyonu sivilleri tehlikeye atıyor, bölgede istikrar, barış ve güvenliği tehdit ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a net şekilde söyledim: Türkiye'nin operasyonu insani krize neden oluyor ve olası savaş suçları koşullarını yaratıyor" ifadelerini kullandı. Türkiy’nin Suriye’de etnik ve dini azınlıklar dahil sivillerin güvenliğini sağlaması gerektiğini vurgulayan Trump, bölgedeki IŞİD teröristlerinin gözaltında tutulmaya devam etmesinden de Türkiye’nin sorumlu olduğunu yineledi. Trump, “Ne yazık ki Türkiye işgalinin insani etkilerini azaltıyor gibi görünmüyor" ifadesini kullandı. “Suriye’nin güneyinde El Tanf’te küçük bir grup asker kalacak” ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’ye yaptırım açıklamasında ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekileceğini doğruladı. Küçük bir grup ABD askerinin IŞİD kalıntılarını yenmek için Suriye’nin güneyindeki El Tanf üssünde kalmaya devam edeceğini belirtti.