Trump'tan Türkiye'ye yönelik yeni açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından, Suriye ile ilgili son kararının ardından Türkiye'ye yönelik yeni açıklamalarda bulundu.

Trump, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." ifadelerini kullandı.

ABD'nin DEAŞ'ın "hilafetini" yüzde 100 yok ederek, kendilerinden beklenenden fazlasını yaptığını savunan Trump, "Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerle (Suriye'de) yakalanan DEAŞ savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Şimdi bölgede bazıları çok zengin olan diğer ülkeler için kendi topraklarını koruma zamanı. ABD büyüktür." görüşünü paylaştı.