Trump’tan Ukrayna Krizi Mesajı: ‘Hoşuma Gitmedi’

Trump, Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Trump’ın gündeminde Beyaz Saray’ın çok sayıda araştırmaya dayanarak hazırladığı iklim raporu da vardı. Şükran Günü açıklanan raporda iklim değişikliğiyle mücadele edilmediği takdirde ekstrem hava koşullarının Amerika’da daha çok etkili olmaya başlayacağı ve bunun maliyetinin artacağına vurgu yapılıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Mississippi’de yapacağı iki miting öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan, Rusya’nın, üç Ukrayna gemisini alıkoyması sonrasında patlak veren krize değindi, “Olanlar hoşuma gitmedi” dedi, Avrupalı liderlerle çözüm için çalıştıklarının mesajını verdi.

Cuma günü yayınlanan raporda küresel ısınma kaynaklı aşırı hava olaylarının şimdiden daha sık, yoğun, yaygın ya da uzun süreli yaşanmaya başladığı belirtilmişti. Raporda son yıllarda tahribat gücü yüksek hava olaylarının rekor kırdığının ve bu hava olaylarının 2015’ten bu yana 400 milyar dolara mal olduğunun altı çizilmişti.

Başkan Trump geçtiğimiz yıl Amerika’nın 2015 tarihli Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararını duyurmuştu.

Trump’ın gündeminde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış süreci yani Brexit de vardı. Trump, Brexit anlaşmasının İngiltere’nin ABD ile ticaretini zorlaştırabileceğini söyledi. Trump “İngiltere’nin bizimle ticaret yapma imkanı olacak mı, olmayacak mı buna ciddi şekilde bakılmalı. Anlaşma metnine bakılırsa, bizimle ticaret yapamayabilirler. Bu iyi bir şey olmaz. Böyle bir şey istediklerini sanmıyorum” dedi.

Amerikan otomobil firması General Motors (GM) Amerika’da beş üretim tesisini kapatacağını ve çalışan sayısını azaltacağını açıklamıştı. Trump’ın gündeminde bu konu da vardı. ABD Başkanı gazetecilere yaptığı açıklamada General Motors’un bu kararından memnun olmadığını belirtti.