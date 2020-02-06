Trump’tan 'Ulusal Dua Kahvaltısı'nda Siyasi Tepki

Başkan Donald Trump, Kongre üyeleri ve dini liderlerin katıldığı yıllık etkinlikte Senato’da yapılan ve dün düzenlenen oylamayla aklandığı azil yargılamasında azledilmesine destek veren isimleri hedef aldı. Bunlar arasında Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Başkan’ın azledilmesi yönünde oy kullanan tek Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney de vardı.

Trump, Senatro’da aklanmasının ve Birliğin Durumu konuşmasının ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Washington’da siyasi bir gelenek olan “Ulusal Dua Kahvaltısı”na katılan Trump, “İnsanların inançlarını yanlış olduğunu bildikleri şeyi yapmalarını haklı çıkarmak için kullanmalarını ya da ‘Senin için dua ediyorum’ derken, aslında öyle yapmıyor olduklarını bilmeyi sevmiyorum” dedi.

Katolik olan Pelosi azil soruşturmasını Eylül ayında başlatmıştı. Pelosi Aralık ayındaysa Trump’tan nefret etmediğini ve onun için dua ettiğini söylemişti. Mormon olan Romney ise Çarşamba günü Senato’da yapılan azil oylaması öncesinde yaptığı duygusal konuşmada inancının kendisini Trump’ın azli yönünde oy kullanmaya mecbur ettiğini söylemişti.