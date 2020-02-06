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Trump’tan 'Ulusal Dua Kahvaltısı'nda Siyasi Tepki

06.02.2020 20:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Kongre üyeleri ve dini liderlerin katıldığı yıllık etkinlikte, aklandığı azil yargılamasında azledilmesine destek veren isimleri hedef aldı. Bunlar arasında Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve azil yönünde oy kullanan tek Cumhuriyetçi Senatör, Mitt Romney de vardı

Trump’tan 'Ulusal Dua Kahvaltısı'nda Siyasi Tepki

Başkan Donald Trump, Kongre üyeleri ve dini liderlerin katıldığı yıllık etkinlikte Senato’da yapılan ve dün düzenlenen oylamayla aklandığı azil yargılamasında azledilmesine destek veren isimleri hedef aldı. Bunlar arasında Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Başkan’ın azledilmesi yönünde oy kullanan tek Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney de vardı.

Trump, Senatro’da aklanmasının ve Birliğin Durumu konuşmasının ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Washington’da siyasi bir gelenek olan “Ulusal Dua Kahvaltısı”na katılan Trump, “İnsanların inançlarını yanlış olduğunu bildikleri şeyi yapmalarını haklı çıkarmak için kullanmalarını ya da ‘Senin için dua ediyorum’ derken, aslında öyle yapmıyor olduklarını bilmeyi sevmiyorum” dedi.

Katolik olan Pelosi azil soruşturmasını Eylül ayında başlatmıştı. Pelosi Aralık ayındaysa Trump’tan nefret etmediğini ve onun için dua ettiğini söylemişti. Mormon olan Romney ise Çarşamba günü Senato’da yapılan azil oylaması öncesinde yaptığı duygusal konuşmada inancının kendisini Trump’ın azli yönünde oy kullanmaya mecbur ettiğini söylemişti.

Trump, burada aklandığı haberinin yer aldığı iki gazetenin manşetlerini gösterdi. ABD Başkanı, sahnede kendisiyle birlikte oturan Pelosi’yle selamlaşmadı ve Pelosi konuşurken de kaşlarını çattı, kollarını göğsünün üzerinde birleştirdi ve yan döndü.

Trump Kongre’de yaptığı Birliğin Durumu konuşması sırasında da Pelosi’nin elini sıkmamıştı. Pelosi ise Trump’ın konuşma yaptığı kürsünün tam arkasında konuşmanın kopyasını yırtmıştı.

Pelosi daha sonra yaptığı açıklamada konuşmayı yırtma nedeninin yalanlarla dolu olması olduğunu söylemişti.

Trump, Temsilciler Meclisi'nin azil soruşturması neticesinde ''görevi kötüye kullanmak'' ve ''Kongre'nin çalışmasını engellemek'' şeklindeki iki azil gerekçesiyle Senato'da yargılanıyordu.

Anayasa Mahkemesi Başyargıcı John Roberts'ın yönettiği oylamada Başkan Trump, azil gerekçelerinden birincisi olan ''görevi kötüye kullanma'' suçlamasından 48'e karşı 52, ''Kongre'nin çalışmasını engelleme' suçlamasından da 47'ye karşı 53 oyla aklanmıştı.

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