Trump’tan Ulusal Muhafızları Çağıran Kentucky Valisine Destek

Kentucky eyaletinin Louisville kentinde polis tarafından öldürülen 26 yaşındaki siyah Amerikalı Breonna Taylor’un davasında polisler hakkında yasal işlem yapılmamasının ardından gösterilerin alevlenmesi beklenirken, Başkan Donald Trump, Kentucky Valisi’nin Ulusal Muhafızları çağırdığını ve bunun olumlu bir adım olduğunu söyledi. Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden ise göstericilere eylemlerini barışçı şekilde sürdürmeleri çağrısı yaptı. Başsavcının kararı açıklamasının ardından Louisville’de yüzlerce kişi Jefferson Square Park’ta toplandı ve “Evlerden sokaklara çıkın” sloganları attı. Yerel televizyonlar zırhlı polislerin sokaklarda konuşlandığı görüntüleri yayınladı. Demokrat aday Joe Biden, göstericilere mesajında “Şiddet olaylarına karışarak onun (Breonna Taylor’un) anısına saygısızlık etmeyin. Ne kendisi ne de annesi bunu isterdi” diye konuştu. Kuzey Carolina eyaletinde siyah girişimcilerin ekonomik zirvesinde konuşan Biden, siyahların katılımının Beyaz Saray’ı kazanma umudunun temel taşı olduğunu söyledi ve “Afrikalı Amerikalılar’ın karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri tersine çevirmenin tek yolu var o da gidip oy kullanmanız” dedi.

Başkan Donald Trump’a da basın toplantısında Breonna Taylor’un evine baskın düzenleyen polisler tarafından vurularak öldürülmesi davasına bakan mahkemeden bugün çıkan karara göre polislerden yalnızca biri hakkında “sebepsiz tehlikeye neden olma” suçlaması yapılması karşısındaki yorumu soruldu ve kalabalıkların Louisville sokaklarında protesto gösterileri düzenledikleri hatırlatıldı. Trump bu soruya, davayla ilgili açıklamayı yapan Kentucky başsavcısının sözlerini tekrar ederek yanıt verdi. Başkan, “Eğer duygularla öfkeyle hareket edersek bu adalet olmaz. Çete adaleti adalet değildir, şiddetle aranan adalet, adalet değildir. Bu yalnızca intikamdır” sözlerinden alıntı yaptığı başsavcının açıklamasını beğendiğini söyledi. Gösterilerle ilgili olarak Kentucky valisiyle görüşeceğini söyleyen Trump, “Sanırım Ulusal Muhafızları davet etti, bence bu olumlu bir şey. Her şey yoluna girecek” dedi. Kentucky Valisi Andy Beshear dün (Çarşamba) akşam düzenlediği basın toplantısında ulusal muhafızların gösterilerde şiddet olaylarına müdahale etmesine izin verdiğini, ancak bunların belli operasyonlarda görev alacaklarını bildirmişti.