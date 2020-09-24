Trump’tan Ulusal Muhafızları Çağıran Kentucky Valisine Destek

Kentucky eyaletinin Louisville kentinde polis tarafından öldürülen 26 yaşındaki siyah Amerikalı Breonna Taylor’un davasında polisler hakkında yasal işlem yapılmamasının ardından gösterilerin alevlenmesi beklenirken, Başkan Donald Trump, Kentucky Valisi’nin Ulusal Muhafızları çağırdığını ve bunun olumlu bir adım olduğunu söyledi.
Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden ise göstericilere eylemlerini barışçı şekilde sürdürmeleri çağrısı yaptı.
Başsavcının kararı açıklamasının ardından Louisville’de yüzlerce kişi Jefferson Square Park’ta toplandı ve “Evlerden sokaklara çıkın” sloganları attı. Yerel televizyonlar zırhlı polislerin sokaklarda konuşlandığı görüntüleri yayınladı.
Demokrat aday Joe Biden, göstericilere mesajında “Şiddet olaylarına karışarak onun (Breonna Taylor’un) anısına saygısızlık etmeyin. Ne kendisi ne de annesi bunu isterdi” diye konuştu.
Kuzey Carolina eyaletinde siyah girişimcilerin ekonomik zirvesinde konuşan Biden, siyahların katılımının Beyaz Saray’ı kazanma umudunun temel taşı olduğunu söyledi ve “Afrikalı Amerikalılar’ın karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri tersine çevirmenin tek yolu var o da gidip oy kullanmanız” dedi.
Başkan Donald Trump’a da basın toplantısında Breonna Taylor’un evine baskın düzenleyen polisler tarafından vurularak öldürülmesi davasına bakan mahkemeden bugün çıkan karara göre polislerden yalnızca biri hakkında “sebepsiz tehlikeye neden olma” suçlaması yapılması karşısındaki yorumu soruldu ve kalabalıkların Louisville sokaklarında protesto gösterileri düzenledikleri hatırlatıldı.
Trump bu soruya, davayla ilgili açıklamayı yapan Kentucky başsavcısının sözlerini tekrar ederek yanıt verdi. Başkan, “Eğer duygularla öfkeyle hareket edersek bu adalet olmaz. Çete adaleti adalet değildir, şiddetle aranan adalet, adalet değildir. Bu yalnızca intikamdır” sözlerinden alıntı yaptığı başsavcının açıklamasını beğendiğini söyledi.
Gösterilerle ilgili olarak Kentucky valisiyle görüşeceğini söyleyen Trump, “Sanırım Ulusal Muhafızları davet etti, bence bu olumlu bir şey. Her şey yoluna girecek” dedi.
Kentucky Valisi Andy Beshear dün (Çarşamba) akşam düzenlediği basın toplantısında ulusal muhafızların gösterilerde şiddet olaylarına müdahale etmesine izin verdiğini, ancak bunların belli operasyonlarda görev alacaklarını bildirmişti.
“Biden’ın yaklaşımı bilim karşıtı”
Başkan Trump basın toplantısında Corona virüsüyle mücadele konusunda da açıklamalar yaptı. Rakibi Biden’ı bu konuda eleştiren Trump, yönetiminin Corona virüsüne yönelik yaklaşımının bilimsel olduğunu ancak Biden’ın yaklaşımının bilim karşıtı olduğunu söyledi. Çin ve Avrupa’ya getirilen seyahat yasaklarına Biden’ın karşı çıktığını hatırlatan Trump, “O tüm ülkeyi kapatmak istiyor, bizim planımız bu değil. Bizim planımız virüsü ezmek, onun planı Amerika’yı ezmek” dedi.
Trump, Anayasa Mahkemesi’nde hayatını kaybeden yargıç Ruth Bader Ginsburg’dan açılan koltuğa atayacağı ismi ise Cumartesi günü Beyaz Saray’da açıklayacağını bildirdi. Öne çıkan beş kadın aday arasından seçimini yapacağını belirten Trump, atayacağı ismin en üst kriterlerin hepsini karşılayacağını kaydetti.
Küba asıllı Amerikalı Barbara Lagoa ile görüşmeyi planlayıp-planlamadığı sorulan Trump, Lagoa’nın da listesinde olduğunu ancak kendisiyle görüşmeyi planlamadığını belirtti.
“FDA’nın kriterlerini sıkılaştırması siyasi bir adım olur”
Başkan Trump, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin Corona virüsünün acil durumda kullanılmasının onaylanması konısunda daha sıkı kriterler uygulamaya koymayı planlamasına ise “Böyle bir adımın siyasi olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.
FDA ile ilgili haber Washington Post gazetesinde çıkmıştı. Habere göre sağlık uzmanları, Trump yönetiminin onay sürecine müdahale edeceğinden kaygı duyarken FDA’nın kamuoyunun güvenini kazanmak ve şeffaflığı arttırmak için kriterlerini sıkılaştıracağı belirtilmişti.
Trump, FDA’nın bu kararının Beyaz Saray’ın onayından geçeceğini söyledi ve “Onaylayabiliriz de onaylamayabiliriz de” dedi.