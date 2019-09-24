Trump'tan Uluslararası Topluma 'İran' Çağrısı

Başkan Donald Trump, uluslararası topluma İran üzerindeki baskılarını arttırmaları çağrısında bulundu. BM Genel Kurulu'na hitabında Trump, "Hiçbir sorumlu ülke İran'ın kana susamışlığını desteklememeli. İran'a karşı harekete geçmek tüm ülkelerin görevi" dedi. Trump, "İran tehditkar davranışlarını sürdürdükçe yaptırımların daha da artaracak devam edeceğini" vurguladı.
74'üncü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul açılış konuşmasını 1955'ten beri olduğu gibi geleneksel olarak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaptı. Ardından ilk konuşmacı olarak Başkan Donald Trump kürsüye çıktı. Trump konuşmasına Amerika’nın gücüne vurgu yaparak sözlerine başladı. ABD’nin 2016 seçimlerinden bu yana ordusunu yenilemek için 2,5 trilyon dolar harcadığını söyleyen Trump, Amerikan ordusunun açık ara en büyük askeri güç olduğunu söyledi ve “umarım bu gücü kullanmak zorunda kalmayız” dedi.
Trump, tüm ülkelere küreselleşmeyi reddetme ve milliyetçiliği kucaklama çağrısı yaptı. "Akıllı liderlerin ön sıraya kendi halkları ve ülkelerini koydukları" mesajını veren Trump, "Özgür dünya ulusal temellerini kucaklamalı. Onları silmemeli ya da yerini değiştirmemeli. Gelecek küreselcilere ait değil, vatanseverlere ait" ifadesini kullandı.
Trump, ulus devletlerin güçlenmesi gerektiğine işaret ederek, “Salonda temsil edilen her ülkenin kültürü ve tarihi korunmayı hak ediyor” dedi. Başkan Trump, “Bu büyük muhteşem gezegene baktığımızda eğer özgürlük, demokrasi istiyorsanız egemenliğinize sarılın, barış istiyorsanız ülkenizi sevin” diye konuştu.
“Çin’in ticaret politikalarına göz yumulan günler sona erdi”
Çin’le girilen ticaret savaşına da değinen Trump, Çin’in 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne kabul edildiğinde dönemin liderlerinin Çin’in normalleşmesini umduklarını kaydetti ancak 20 yıl sonra bu umudun boşa çıktığını söyledi. Çin’in piyasaları manipüle etmeye, teknoloji ve fikri mülkiyet hırsızlığına giriştiğini kaydeden Trump, bunların kabul edildiği günlerin sona erdiğini söyledi.
Trump Hong Kong’daki durumu da yakından izlediklerini belirtti ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping için “Hepimiz onun iyi bir lider olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı. Başkan Trump, "Ümit ederim Çin'le her iki ülkemize de faydası olacak bir anlaşmaya varabiliriz ama kötü bir anlaşmayı kabul edemem" dedi.
“İran’ın tehditleri sürerse yaptırımlar artacak”
İran konusunda ise Trump, İran’ın nükleer silah ve balistik füze üretimine asla izin verilmeyeceğini kaydetti. Konulan ekonomik yaptırımların ardından İran rejiminin şiddetini arttırdığını söyleyen Trump, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıların da bunun ardından geldiğini hatırlattı. İran’a karşı harekete geçmenin tüm ülkelerin görevi olduğunu söyleyen Trump, “İran’ın tehditkar tavrı devam ettikçe yaptırımlar kalkmayacak ve artacak” dedi. Başkan Trump, uluslararası camiayı İran üzerindeki ekonomik baskıyı arttırmaları çağrısında bulundu, "Hiçbir sorumlu ülke İran'ın kara susamışlığına yardım etmemeli" dedi.
Trump “40 yıllık başarısızlıktan sonra artık İran liderleri diğer ülkeleri tehdit etmeyi bırakıp kendi ülkeleri için çalışmalı” ifadelerini kullandı.
“Başkan olduğum sürece bu ülkeye yasa dışı şekilde giremeyeceksiniz”
Trump yasa dışı göçün ülkelerin refahını tehdit ettiğini ve insanların hayatını tehlikeye attığını da kaydetti. Bu göçmenleri kabul eden ülkelerin büyük yük altına girdiğini söyleyen Trump, göçmenlerin de tehlikeli yolculuklarında kötü muamelelere maruz kaldıklarını vurguladı. Sınırların açılmasını savunanlar için “Bu politikalarınız adil değil, zalim ve kötü” dedi. Sınır güvenliğinin azalmasının hem insan onurunu hem de insan güvenliğini tehdit ettiğini belirten Trump, insan kaçakçılığını önlemek için bölge ülkeleriyle yakından çalıştıklarını kaydetti.
Trump yasa dışı şekilde Amerika’ya gelme hayali olan göçmenlere hitaben “Kaçakçılara ve haydutlara para ödemeyin çocuklarınızın güvenliğini tehlikeye atmayın, çünkü gelseniz de ben bu ülkenin başkanı olduğum sürece buraya giremeyeceksiniz, geri gönderileceksiniz” dedi.
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