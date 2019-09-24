Trump'tan Uluslararası Topluma 'İran' Çağrısı

Başkan Donald Trump, uluslararası topluma İran üzerindeki baskılarını arttırmaları çağrısında bulundu. BM Genel Kurulu'na hitabında Trump, "Hiçbir sorumlu ülke İran'ın kana susamışlığını desteklememeli. İran'a karşı harekete geçmek tüm ülkelerin görevi" dedi. Trump, "İran tehditkar davranışlarını sürdürdükçe yaptırımların daha da artaracak devam edeceğini" vurguladı. 74'üncü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul açılış konuşmasını 1955'ten beri olduğu gibi geleneksel olarak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaptı. Ardından ilk konuşmacı olarak Başkan Donald Trump kürsüye çıktı. Trump konuşmasına Amerika’nın gücüne vurgu yaparak sözlerine başladı. ABD’nin 2016 seçimlerinden bu yana ordusunu yenilemek için 2,5 trilyon dolar harcadığını söyleyen Trump, Amerikan ordusunun açık ara en büyük askeri güç olduğunu söyledi ve “umarım bu gücü kullanmak zorunda kalmayız” dedi. Trump, tüm ülkelere küreselleşmeyi reddetme ve milliyetçiliği kucaklama çağrısı yaptı. "Akıllı liderlerin ön sıraya kendi halkları ve ülkelerini koydukları" mesajını veren Trump, "Özgür dünya ulusal temellerini kucaklamalı. Onları silmemeli ya da yerini değiştirmemeli. Gelecek küreselcilere ait değil, vatanseverlere ait" ifadesini kullandı.

Trump, ulus devletlerin güçlenmesi gerektiğine işaret ederek, “Salonda temsil edilen her ülkenin kültürü ve tarihi korunmayı hak ediyor” dedi. Başkan Trump, “Bu büyük muhteşem gezegene baktığımızda eğer özgürlük, demokrasi istiyorsanız egemenliğinize sarılın, barış istiyorsanız ülkenizi sevin” diye konuştu. “Çin’in ticaret politikalarına göz yumulan günler sona erdi” Çin’le girilen ticaret savaşına da değinen Trump, Çin’in 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne kabul edildiğinde dönemin liderlerinin Çin’in normalleşmesini umduklarını kaydetti ancak 20 yıl sonra bu umudun boşa çıktığını söyledi. Çin’in piyasaları manipüle etmeye, teknoloji ve fikri mülkiyet hırsızlığına giriştiğini kaydeden Trump, bunların kabul edildiği günlerin sona erdiğini söyledi. Trump Hong Kong’daki durumu da yakından izlediklerini belirtti ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping için “Hepimiz onun iyi bir lider olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı. Başkan Trump, "Ümit ederim Çin'le her iki ülkemize de faydası olacak bir anlaşmaya varabiliriz ama kötü bir anlaşmayı kabul edemem" dedi.