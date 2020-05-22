Trump’tan Valilere “İbadet Yerlerini Açın” Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında eyalet valilerine kilise, cami ve sinagog gibi ibadet yerlerini hemen açmaları çağrısında bulundu. Hafta sonu ibadet yerlerinin açılmaması halinde, bu kararı geçersiz kılacağını söyledi.

Başkan Trump Cuma günü Beyaz Saray’da Corona virüsü salgını tedbirlerinin ardından normalleşme adımları kapsamında düzenlenen basın toplantısının başında kısa bir açıklama yaptı. Trump, ibadet yerlerinin “zaruri yerler” kategorisinde olduğunu, bu nedenle de yeniden açılmaları gerektiğini savundu. Başkan Trump “insanlar kiliselere, sinagoglara, camilere gitmek istiyorlar” dedi.

Eyalet valilerine ibadet yerlerinin bu afta sonundan itibaren açılmasına izin vermeleri çağrısında bulundu. Aksi taktirde valilerin kararını geçersiz kılacağını söyledi ancak ayrıntı vermedi.

CAIR: "Müslüman yasağı başlatan birinin sözüyle camileri açmayız"

Amerika İslam İlişkileri Konseyi İletişim Direktörü İbrahim Hooper, Başkan Trump’ın ibadethanelerin açılmasına ilişkin mesajlarını VOA muhabirine yorumladı. Hooper, Amerikalı Müslüman toplumunun liderlerinin salgının sağlık üzerinde yarattığı endişelerden dolayı camilerin yakın gelecekte açılmaması kararının çoktan verildiğini söyledi. CAIR sözcüsü, Trump’ın göreve geldiği ilk günlerde çoğunluğu Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağı kararına atıfta bulunarak “Camilerin, Müslüman yasağını başlatan birinin söylediklerine göre planlarını değiştirmesini beklemiyoruz” dedi.