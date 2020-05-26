Trump’tan Valiye “Kurultayı Başka Eyalete Taşırız” Tehdidi

Başkan Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda, 2016 yılındaki seçimde kazandığı ve siyasi eğilimi iki parti arasında gidip gelen eyaletlerden biri olan Kuzey Carolina’ya sevgi duyduğunu söyledi. Ancak “Ne yazık ki Demokrat Vali Roy Cooper hala kapanma modunda ve Ağustos ayına kadar arenaya tam katılımlı olarak girip giremeyeceğimiz konusunda garanti veremiyor” diye yazdı.

Cumhuriyetçi Başkan Trump, North Carolina eyaletinin Demokrat Partili Valisi Roy Cooper’dan, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı’nın planlandığı gibi geniş katılımlı olarak düzenlenmesine izin verileceği konusunda güvence istedi. Cumhuriyetçi Parti’nin eyalet yönetiminden böyle bir güvence olmadan kurultayın yapılmasının planlandığı arena için milyonlarca dolar harcayacağını savundu.

Trump, valinin bu yönde bir güvence vermemesi halinde, kurultay için istemeseler de başka bir yer bulmak zorunda kalacaklarını, bu durumda da kurultayın bölgeye getireceği istihdam ve ekonomik kalkınma fırsatlarından başka eyaletin yararlanacağı imasında bulundu.

Başkan Trump bu mesajları, Kuzey Carolina’da Corona virüsü vakalarında bir gün içinde görülen vaka sayısında en yüksek artışın kaydedilmesinden iki gün sonra paylaştı. Eyalette Cumartesi günü bir gün içinde görülen yeni vaka sayısı 1100 olarak açıklandı. Bu tek bir günde görülen en yüksek vaka artışı olarak kayda geçti. Pazartesi günü açıklanan verilere göre de eyalette toplam vaka sayısı 24 bin, yeni vaka sayısı da 740.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper geçen Cuma günü kuaför, berber ve restoranlarda uygulanan tedbirleri hafifleterek eyalette normalleşmede ikinci aşamaya geçildiğini ancak tedbiri elden bırakmayarak kapalı eğlence mekanları, spor salonları ve barların kapalı kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

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