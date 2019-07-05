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Trump’tan Vatandaşlık Sorusu için Yeni Hamle

05.07.2019 22:35 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, 2020 nüfus sayımının formlarına vatandaşlık sorusunun eklenmesi için kararname çıkartabileceğini söyledi. Adalet Bakanlığı Anayasa Mahkemesi'nin aleyhte kararına rağmen forma tartışmalı soruyu eklemenin yollarını bulmaya çalışıyor

Trump’tan Vatandaşlık Sorusu için Yeni Hamle

Başkan Donald Trump, 2020 nüfus sayımının formlarına vatandaşlık sorusunun eklenmesi için kararname çıkartabileceğini söyledi. Mahkeme Trump yönetimine planlarını açıklaması için Cuma gününe kadar süre vermişti.

Beyaz Saray’ın önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Birçok şey üzerinde çalışıyoruz, bunlara kararname de dahil” dedi. Trump mevcut basılmış nüfus sayımı formuna vatandaşlık sorusunun sonradan eklenebileceğini de söyledi.

Mahkeme evrakları da Adalet Bakanlığı’nın 2020 nüfus sayımı formuna vatandaşlık sorusu eklemenin yasal yollarını hala aradığını ortaya çıkardı.

Trump yönetimi avukatları Maryland Federal Mahkemesi’ne sundukları dosyada forma tartışmalı soruyu eklemek için yeni yasal gerekçeler bulmak üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ancak Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bunun nasıl yapılacağı şu an belirsiz.

Yönetimin yaklaşan nüfus sayımına vatandaşlık sorusunu ekleme planı Anayasa Mahkemesi kararınca uygunsuz bulunmuştu.

Maryland Bölge Hakimi George Hazel, yönetime vatandaşlık sorusu konusundaki planlarını beyan etmesi için Cuma günü öğleden sonraya kadar süre tanımıştı.

Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, Anayasa Mahkemesi’nin 27 Haziran tarihli kararına uyacaklarını açıklamıştı. Ticaret Bakanı Wilbur Ross da “Mahkemenin, 2020 nüfus sayımında vatandaşlık sorusunu yeniden koyma kararıma karşı hüküm vermesine katılmasam da karara saygılıyım’’ demişti. Ross formların vatandaşlık sorusu olmadan basılması sürecine başlandığını da açıklamıştı.

Başkan Trump ise Çarşamba günkü Twitter mesajında, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen vatandaşlık sorusunun sayım formuna eklenmesi için mücadele vermeye devam edeceğini vurgulamıştı.

Muhalifler, Cumhuriyetçiler’in vatandaşlık sorusuyla göçmenlerin gözünü korkutarak nüfus sayımına katılmamalarını sağlayıp, göçmen nüfusunun yoğun olduğu bölgelerdeki Demokrat eğilimini çarpıtarak yansıtmayı amaçladığını öne sürüyor.

Başkan ve destekçileriyse ülkede vatandaş olmadan yaşayanların sayısını bilmenin gerekli olduğunu savunuyor.

ABD nüfus sayımında vatandaşlık sorusu en son 1950 yılındaki sayımda sorulmuştu. 10 yılda bir yapılan nüfus sayımının gelecek yıl yapılması planlanıyor.
Trump’ın göçmenlikle ilgili sert politikaları hem başkanlığının hem de 2020 seçim kampanyasının temel unsurlarından.

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