Trump’tan Vatandaşlık Sorusu için Yeni Hamle

Başkan Donald Trump, 2020 nüfus sayımının formlarına vatandaşlık sorusunun eklenmesi için kararname çıkartabileceğini söyledi. Mahkeme Trump yönetimine planlarını açıklaması için Cuma gününe kadar süre vermişti.

Beyaz Saray’ın önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Birçok şey üzerinde çalışıyoruz, bunlara kararname de dahil” dedi. Trump mevcut basılmış nüfus sayımı formuna vatandaşlık sorusunun sonradan eklenebileceğini de söyledi.

Mahkeme evrakları da Adalet Bakanlığı’nın 2020 nüfus sayımı formuna vatandaşlık sorusu eklemenin yasal yollarını hala aradığını ortaya çıkardı.

Trump yönetimi avukatları Maryland Federal Mahkemesi’ne sundukları dosyada forma tartışmalı soruyu eklemek için yeni yasal gerekçeler bulmak üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ancak Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bunun nasıl yapılacağı şu an belirsiz.

Yönetimin yaklaşan nüfus sayımına vatandaşlık sorusunu ekleme planı Anayasa Mahkemesi kararınca uygunsuz bulunmuştu.

Maryland Bölge Hakimi George Hazel, yönetime vatandaşlık sorusu konusundaki planlarını beyan etmesi için Cuma günü öğleden sonraya kadar süre tanımıştı.