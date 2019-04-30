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Trump’tan Venezuela açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 21:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD Venezuela halkının yanında” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido önderliğinde başlayan darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD Venezuela halkının yanında” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido önderliğinde başlayan darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Venezuela’daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkının ve özgürlüğünün yanındadır” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza bugün yaptığı açıklamada, darbe girişiminin arkasındaki güç olarak ABD hükümetini göstermişti.

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