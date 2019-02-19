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Trump’tan Venezuela Ordusuna: ‘Maduro’ya Destek Veren Kaybeder'

19.02.2019 02:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Florida'da Venezuela halkına ve ordusuna seslendi. Maduro rejimini “Küba’nın kuklası” olarak niteledi. Venezuela ordusuna “Maduro rejimini desteklemeye devam ederseniz elinizdeki her şeyi kaybedeceksiniz” mesajını verdi

Trump’tan Venezuela Ordusuna: ‘Maduro’ya Destek Veren Kaybeder'

ABD Başkanı Donald Trump Florida Uluslararası Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Venezuela halkına ve ordusuna seslendi. Trump, Nicolas Maduro rejimini “Küba’nın kuklası” olarak niteledi. Venezuela ordusuna da “Maduro rejimini desteklemeye devam ederseniz elinizdeki her şeyi kaybedeceksiniz” mesajını verdi.

Başkan Donald Trump Amerika’nın 23 Ocak’ta Venezuela’nın meşru lideri olarak tanıdığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya güçlü desteğini yineledi. Sosyalizm rejiminin Venezuela gibi zengin bir ülkeyi zengin petrol rezervlerine rağmen yoksulluğa ittiğini savunan Donald Trump Venezuela’da demokrasiye giden yolun artık geri dönüşünün olmadığını söyledi.

Trump Maduro rejiminin Amerika’nın gönderdiği insani yardımı Kolombiya sınırında bloke ettiğini vurguladı, “Maduro halkına yardım etmek yerine halkının aç kaldığını görmek istiyor” dedi. Venezuela ordusuna insani yardımı engellememeleri çağrısında bulundu.

“Çaldıkları milyar dolarları nerede sakladıklarını biliyoruz”

“Bütün dünyanın gözü Maduro’yu iktidarda tutmak için yardım eden yetkililerin üzerinde” diyen ABD Başkanı Trump, Maduro’ya destek vermeyi sürdüren Venezuela ordusu mensuplarına “Hayatınızı ve geleceğinizi riske atıyorsunuz” diye seslendi.

Venezuela’yı yağmalamakla suçladığı Maduro rejiminden yetkililere de “Bunların kimler olduğunu biliyoruz. Çaldıkları milyarlarca doları nerede sakladıklarını da” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump Venezuela ordusunun mensuplarına Maduro’ya destek vermeyi sürdürmeleri halinde “Güvenli bir liman bulamayacaksınız, kolay bir çıkış yolu bulamayacaksınız” sözleriyle seslendi. Venezuela ordusu mensuplarına Amerika’nın Venezuela’nın meşru lideri olarak gördüğü Juan Guaido’nun af önerisini kabul etmeleri çağrısında bulundu.

Amerika’nın Venezuela’da barışçıl bir geçiş sürecini amaçladığını söyleyen Başkan Trump bir kez daha “Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz” mesajını verdi. Başkan Trump, Maduro’nun Venezuela’da devrilmesi halinde bunun insanlık tarihinde tamamen demokratik bir yarıkürenin yolunu da açacağını savundu.

Venezuelalı isyancı pilotun annesi de salondaydı

Başkan Trump’ın konuşması sırasında salonda 2017 yılı Haziran ayında Venezuela’da Anayasa Mahkemesi dahil olmak üzere başkent Caracas’taki bazı hükümet binalarını hedef alan isyancı polis Oscar Perez’in annesi de vardı.Oscar Perez de hükümet binalarını hedef alması sonrası öldürülmüş, Maduro helikopter saldırısını kendisine yönelik bir darbe girişimi olarak nitelemişti.

Trump, Oscar Perez’in hikayesini salondakilerle paylaştı. Perez’in helikopterinin üzerinde Venezuela Anayasası’nın 350. maddesine atıfta bulunan “Özgürlük. Madde 350” yazısını hatırlattı. Trump’ın sahneye davet ettiği pilot Oscar Perez’in annesi İspanyolca konuştu. Anne Perez’in İspanyolca konuşması sonrasında Trump “Ne dediğini anlamadım ama sanırım ne dediğini biliyorum” diye konuştu.

Başkan Trump, Florida’daki konuşması sonrasında Twitter üzerinden de konuşmasından benzer mesajlar paylaştı. “Maduro rejiminin her üyesine sesleniyorum: Bu yoksulluk, açlık ve ölüm kabusunu sonlandırın. Ülkenizi özgür kılın” diye yazdı.

“Sosyalizmin alacakaranlık saati geldi”

Başkan Trump Venezuela konusundaki konuşması sırasında sosyalist rejimle yönetilen Küba ve Nikaragua gibi ülkeleri de gündeme getirdi. Sosyalizm ve Komünizm’in günlerinin sayılı olduğunu savundu. “Sosyalizm doğası gereği sınırlara saygı duymuyor. Sosyalizmin alacakaranlık saati yarıküremize gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Sosyalizmin refah ve eşitlik vaadinde bulunduğunu ancak sadece yolsuzluk ve yoksulluk getirdiğini savunan Trump Venezuela krizinden yola çıkarak iç siyaset mesajı da verdi, Amerika’nın hiçbir zaman sosyalist bir ülke olmayacağını vurguladı.

Son günlerde Twitter üzerinden neredeyse her gün Venezuela krizi konusunda mesaj paylaşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Başkan Trump’ın konuşma yaptığı dakikalarda salondaydı.

John Bolton Trump’ın konuşması öncesinde Amerika’nın Venezuela’dan çıkış koşullarını Maduro ya da Maduro rejimindekilerle görüşmeye hazır olduğunun mesajını vermişti.

Amerika’nın bütün seçenekleri masada tuttuğunu belirten John Bolton Venezuela’da Maduro hükümetinin reddettiği insani yardımın ülkeye ulaştırılması için askeri güç kullanma çabasının olmayacağını belirtmişti.

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