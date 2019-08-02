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Trump'tan Venezuela'ya "blokaj" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 01:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya blokaj veya karantinayı düşünebileceğini söyledi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya blokaj veya karantinayı düşünebileceğini belirtti ancak bu konuda ayrıntı vermedi.

Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, uzun bir aradan sonra ilk kez Venezuela hakkında açıklama yaptı.

Trump, "Venezuela'ya blokaj veya karantinayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Evet düşünürüm." yanıtını verdi.

Trump, konuyla ilgili diğer sorulara yanıt vermedi.

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.

ABD, tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'yı birçok kez askeri müdahaleyle tehdit etmişti.

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ABD Donald Trump Venezuela

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