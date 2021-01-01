Trump’tan Videolu Yeni Yıl Mesajı

Trump, ABD’nin rekor sürede bir Corona virüsü aşısı ürettiğini ve bu aşının yıl bitmeden çıkacağını doğru bir şekilde tahmin ettiğini söyledi.

Ekim ayında virüse yakalanan Trump, sık sık salgının ciddiyetini küçümsemekle ve birçok sağlık uzmanının düzensiz, kibirli olarak eleştirdiği ve bazen virüsün bulaşmasının bilimsel açıklamalarını görmezden gelen bir mücadele yürütmekle eleştiriliyordu.

Trump, yönetiminin başarılarından övgüyle bahsetti. Bu başarılar arasında Corona virüsü salgınıyla mücadele ve ekonomiyi yeniden inşayı gösterdi.

Trump, Kongre ile savunma bütçesi tasarısı ve Corona virüsü yardımları ile ilgili kriz sürerken, Florida'daki tatilini erken bitirerek Washington'a döndü. Joe Biden karşısındaki seçim yenilgisini henüz resmen kabul etmeyen Trump, Twitter’dan mesaj yayınladı.

3 Kasım seçimlerinden sonra bugüne kadar sonuçlara itirazından geri adım atmayan ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü yönetiminin ‘’tarihi zaferleri’’ olarak nitelediği icraatlerini anlattığı bir video yayınladı. Trump, ‘’Yapılanlarla hatırlanmalıyız’’ dedi.

Trump, "Bu, tarihteki en olağanüstü bilimsel, endüstriyel ve tıbbi başarılardan biridir. İnsanların bunun nereden ve nasıl geldiğini unutmalarına asla izin veremeyiz. Onur duyduğumuz için çok gururluyuz... Yapılanlarla hatırlanmalıyız" dedi.

Trump konuşmasını "Biliyoruz ki daha en iyisi ortaya çıkmadı. Tanrı size korusun, tanrı Amerika’yı korusun" sözleriyle tamamladı.

Trump’ın Florida’da tatil yaptığı Mar-a-Lago konutunda yeni yıl partisine katılması planlanıyordu.

Beyaz Saray’dan herhangi bir açıklama gelmedi; ancak Trump, Kongre ile büyük bir savunma tasarısını veto etmesi ve Corona virüsü teşvik yardımlarının arttırılması talebi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı dönemde Washington’a erken dönmüş oldu. Bir yandan da İran hattında gerilimi tırmandıran yeni açıklamalar geldi.

Trump, Beyaz Saray'a geri döndüğünde gazetecilerin İran'la ilgili ve Biden'ın 20 Ocak'taki açılış törenine katılıp katılmayacağı ile ilgili sorularını duymazdan geldi.

Biden'ın yeni yıla Delaware'deki sahil evinde girmesi bekleniyordu, ancak ABC kanalının özel yılbaşı programına da konuk oldu.