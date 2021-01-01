Trump’tan Videolu Yeni Yıl Mesajı

3 Kasım seçimlerinden sonra bugüne kadar sonuçlara itirazından geri adım atmayan ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü yönetiminin ‘’tarihi zaferleri’’ olarak nitelediği icraatlerini anlattığı bir video yayınladı. Trump, ‘’Yapılanlarla hatırlanmalıyız’’ dedi.
Trump, Kongre ile savunma bütçesi tasarısı ve Corona virüsü yardımları ile ilgili kriz sürerken, Florida'daki tatilini erken bitirerek Washington'a döndü. Joe Biden karşısındaki seçim yenilgisini henüz resmen kabul etmeyen Trump, Twitter’dan mesaj yayınladı.
Trump, yönetiminin başarılarından övgüyle bahsetti. Bu başarılar arasında Corona virüsü salgınıyla mücadele ve ekonomiyi yeniden inşayı gösterdi.
Ekim ayında virüse yakalanan Trump, sık sık salgının ciddiyetini küçümsemekle ve birçok sağlık uzmanının düzensiz, kibirli olarak eleştirdiği ve bazen virüsün bulaşmasının bilimsel açıklamalarını görmezden gelen bir mücadele yürütmekle eleştiriliyordu.
Trump, ABD’nin rekor sürede bir Corona virüsü aşısı ürettiğini ve bu aşının yıl bitmeden çıkacağını doğru bir şekilde tahmin ettiğini söyledi.
Trump, "Bu, tarihteki en olağanüstü bilimsel, endüstriyel ve tıbbi başarılardan biridir. İnsanların bunun nereden ve nasıl geldiğini unutmalarına asla izin veremeyiz. Onur duyduğumuz için çok gururluyuz... Yapılanlarla hatırlanmalıyız" dedi.
Trump konuşmasını "Biliyoruz ki daha en iyisi ortaya çıkmadı. Tanrı size korusun, tanrı Amerika’yı korusun" sözleriyle tamamladı.
Trump’ın Florida’da tatil yaptığı Mar-a-Lago konutunda yeni yıl partisine katılması planlanıyordu.
Beyaz Saray’dan herhangi bir açıklama gelmedi; ancak Trump, Kongre ile büyük bir savunma tasarısını veto etmesi ve Corona virüsü teşvik yardımlarının arttırılması talebi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı dönemde Washington’a erken dönmüş oldu. Bir yandan da İran hattında gerilimi tırmandıran yeni açıklamalar geldi.
Trump, Beyaz Saray'a geri döndüğünde gazetecilerin İran'la ilgili ve Biden'ın 20 Ocak'taki açılış törenine katılıp katılmayacağı ile ilgili sorularını duymazdan geldi.
Biden'ın yeni yıla Delaware'deki sahil evinde girmesi bekleniyordu, ancak ABC kanalının özel yılbaşı programına da konuk oldu.
Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Çarşamba günü Trump'ın Amerikalılar’a Corona virüsü yardımını artırma teklifine ölümcül bir darbe indirdi. Cumhuriyetçi senatör, Kongre'den geçen 892 milyar dolarlık yardım paketine dahil olan 600 dolarlık yardım çeklerini 2.000 dolara çıkarmak için bir yasa tasarısı üzerinde hızlı bir oylama yapmayı reddetti.
Desteksiz iddialar
Kongre'deki Cumhuriyetçiler, dört çalkantılı yıl boyunca büyük ölçüde Başkan’ın yanında yer aldılar. Ancak dayanağı olmayan seçim sahtekarlığı iddialarını tam olarak desteklemedikleri veya teşvik yardımları ve savunma bütçesi tasarısını veto konusunda arkasında yer almadıkları için Trump’ın hedefi oldular.
Bu hafta Cumhuriyetçi liderlere "acınası" diyerek saldıran Trump, partiyi de ayakta kalmaya çalışan Amerikalılar için teşvik ödemelerini arttırmadığı için "ölüm arzusu" yaşamakla suçladı.
McConnell Perşembe günü, Amerikalılar’a para yardımını arttıracak bağımsız bir yasa tasarısını "zengin insanlar için sosyalizm" ve "gerçekten ihtiyacı olan ailelere yardım sağlamanın korkunç bir yolu" olarak nitelendirerek bir kez daha reddetti. Tasarı, Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi tarafından Pazartesi günü kabul edilmişti.
McConnell ayrıca, Trump'ın teknoloji şirketleri için belirli yasal korumaları kaldırmadığı için veto ettiği 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) onaylama konusunda tartışmalı hiçbir şey olmaması gerektiğini yineledi.
McConnell, "Arka arkaya 59 yıl boyunca yıllık bir NDAA çıkardık ve devam ediyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde, ya kolay ya da zor yoldan, işimizi bir kez daha yapacağız. Bu Senato, ülkemizi koruyan kadın ve erkeklere karşı sorumluluğumuzu yerine getirecek" dedi.
Temsilciler Meclisi hafta başında Trump'ın vetosunun geçersiz kılınması yönünde oy kullandı. Senato, vetoyu geçersiz kılma amaçlı iki usul oylamasından ilkinin yapılmasının beklendiği ender bir Yeni Yıl Günü oturumu için bugün yeniden toplanacak. Bu oylama başarılı olursa, Senato'nun Cumartesi günü ikinci bir usul oylamasının ardından, NDAA’in geçmesi için son bir oylama yapması bekleniyor.