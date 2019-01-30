Trump’tan vize açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de çalışma izni sağlayan vize olarak bilinen H1-B ile ilgili değişikliklerin yolda olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de çalışma izni sağlayan vize olarak bilinen H1-B vizesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasını sosyal medya üzerinden duyuran Trump, “İçiniz rahat olsun, yakında ülkede kalışınızı kolaylaştıracak ve kesinleştirecek çözümler yolda. Biz, yetenekli ve üstün kabiliyetli insanların ABD’de kariyerlerini sürdürmelerini teşvik etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

