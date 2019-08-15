Trump’tan Xi Jinping’e ‘Protestocularla Görüş’ Çağrısı

ABD’de 2020 başkanlık seçimi öncesinde yeniden seçilme şansını kaybetmeme çabasında olan ve bu bağlamda da Çin ile yeni bir anlaşma sağlayarak ticari dengesizlikleri gidermeyi amaçlayan Trump, Hong Kong konusunda daha güçlü bir duruş sergilemediği gerekçesiyle Kongre tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Trump’ın bu mesajı ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Hong Kong konusunda yaptığı “Çin paramiliter güçlerinin Hong Kong sınırına sevkiyatından son derece endişeliyiz” açıklamasının ardından geldi.

Başkan Trump Çarşamba günü Twitter’dan paylaştığı mesajda ilk sinyali vermişti. Perşembe günü de yine Twitter’dan “Devlet Başkanı Xi göstericilerle doğrudan ve şahsi olarak bir araya gelse, Hong Kong sorunu mutlu ve aydınlık şekilde çözülür. Hiç şüphem yok!” mesajını paylaştı.

Başkan Trump’ın Çarşamba ve Perşembe günü paylaştığı ve tonu biraz daha sert olan mesajların Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı içerisinde Çin olası bir müdahaleye hazırlanırken ABD’nin tavrının yumuşak kalıp kalmadığı üzerine yapılan görüşmelerin ardından geldiği belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan ve yönetim içindeki tartışmalarla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak tarafsız bir yaklaşımın akıllıca bir davranış olmakla birlikte, bu durumda karşı tarafa gönderilecek doğru bir mesaj olmadığı görüşünü aktardı.

Başkan Trump geçen ay yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in protestolar konusunda “son derece sorumlu” şekilde hareket ettiğini söylemişti. Financial Times gazetesi de Temmuz ayı başında aktardığı bir haberinde ABD Başkanı Trump’ın Haziran ayında yapılan G-20 zirvesinde Çin lideriyle Çin’in krizdeki tavrına yönelik eleştirilerde ton yumuşatma konusunda uzlaşıya vardıklarını iddia etmişti.

Bolton: “Tiananmen katliamının tekrarlanmasına izin veremeyiz”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton VOA’e verdiği söyleşide Kongre içerisinde Hong Kong kriziyle ilgili olarak dile getirilen görüşlere ve eleştirilere atıfta bulundu, “Çin hükümetinin atabileceği yanlış bir adımın Kongre’de bir patlamaya yol açabileceği” konusunda uyarıda bulundu.

John Bolton Amerikalılar’ın 1989’daki Tiananmen Meydanı’ndaki katliamı hatırladığını ve böyle bir şeyin tekrarlanmasına izin veremeyeceğinin de mesajını verdi. Bolton, “Bunun benzeri bir şeyi Hong Kong’da oluşturmak büyük bir hata olur” dedi.

