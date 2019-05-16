Trump'tan yabancı telekomünisyon şirketlerine yaptırım

Bu adımın Çinli telekomünikasyon devi Huawei şirketine yönelik olduğu ileri sürülüyor.ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ticaret Bakanlığı'na aralarında Çinli Huawei'nin de bulunduğu yabancı telekomünikasyon şirketlerine yönelik yaptırımları kapsayacak yetkileri içeren bir kararname imzaladı. Kararnameyle Trump, Çinli telekomünikasyon devi Huawei'ye sert yaptırımların önünü açtı. Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada kararın belirli bir ülke ya da şirkete yönelik olmadığı vurgulandı. Söz konusu kararname Amerikan firmalarının "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkile eden" ülkelerden telekomünikasyon teçhizat ve ekipmanları almasını engelliyor.

ABD son dönemde Çin ile ticari konularda gerilim yaşıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi, birbirlerini karşılıklı gümrük vergileriyle tehdit ediyor. Çin ile ABD karşılıklı ithal mallarına ek gümrük vergisi uyguluyor.

Dünya genelinde öncü telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan Huawei, Çin için casusluk yaptığı şüphesiyle bir süredir ABD'li yetkililerin takibinde. Şirket ABD pazarında çok ön planda olmasa da daha hızlı veri iletişimi öngören yeni mobil bağlantı jenerasyonu (5G) alt yapı teknolojilerinde öncü konumda.