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Trump’tan Yahudi Demokrat Seçmenlere Sadakatsizlik Suçlaması

21.08.2019 14:31 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump Demokrat Parti’ye oy veren Yahudi seçmenlerin ya bilgi eksikliği içinde olduklarını ya da büyük sadakatsizlik gösterdiklerini söyledi. Trump’ın bu açıklamalarına tepkiler gecikmedi

Trump’tan Yahudi Demokrat Seçmenlere Sadakatsizlik Suçlaması

Başkan Donald Trump Demokrat Parti’ye oy veren Yahudi seçmenlerin ya bilgi eksikliği içinde olduklarını ya da büyük sadakatsizlik gösterdiklerini söyledi. Trump’ın bu açıklamalarına tepkiler gecikmedi.

Trump bu sözleriyle Yahudi karşıtı söylem olarak bilinen ‘çifte sadakat’ çağrışımı yapmakla eleştiriliyor.

Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Sanırım Demokrat’a oy veren herhangi bir Yahudi ya bilgi eksikliği içindedir ya da büyük bir sadakatsizlik gösteriyordur” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu sözleri bazı Amerikan Yahudi gruplarınca kınandı.

Amerika Yahudi Demokratik Konseyi Trump’ı siyasi kazanç için Yahudi karşıtlığını silah gibi kullanmaya ve politize etmeye çalışmakla suçladı.

Amerikan Yahudi Komitesi de Trump’ın sözlerini "uygunsuz", "hoş karşılanmayan" ve "tehlikeli" olarak niteledi.

Son yapılan bir kamuoyu araştırması Yahudi Amerikalılar’ın çoğunun kendilerini Demokrat olarak nitelediklerini ortaya koyuyor.

Trump Demokrat Parti Temsilciler Meclisi üyeleri İlhan Ömer ve Rashida Tlaib’i Yahudi karşıtı olmakla suçluyor.

İsrail geçen hafta Trump’tan gelen baskılar üzerine Ömer ve Tlaib’in ülkeye girişini yasaklamıştı.

İsrail daha sonra Tlaib’in insani gerekçelerle ülkeye girişine izin vermis ancak Tlaib bunu kabul etmemişti.

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