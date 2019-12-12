Trump'tan Yahudiliği "etnik köken" olarak tanıyan başkanlık kararnamesi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Yahudiliği sadece bir "din" olarak değil aynı zamanda "etnik grup" olarak tanıyan ve Yahudilere karşı ayrımcılığı "temel insan haklarının ihlali" olarak nitelendiren başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'da yapılan, Yahudilerin dini bayramı Hanukah kutlamasına katılan Trump'a eşi Melania Trump, kızı Ivanka Trump ve Yahudi kökenli damadı Jared Kushner ile birçok Yahudi eşlik etti.

Trump burada yaptığı konuşmada, dün New Jersey eyaletindeki bir koşer marketinde silahlı saldırı meydana geldiğini belirterek, "Ne zaman ve nerede olurlarsa olsunlar antisemitik canavarları kahredeceğimize yemin ediyorum." ifadesini kullandı.

İsrail’in başkentini Kudüs olarak tanıma ve Golan Tepeleri'nde İsrail’in egemenliğini tanıma kararlarını anımsatan Trump, “Bunların hangisi daha önemli dedim. İran ile nükleer anlaşmadan çıkmanız hepsinden daha önemlidir dediler.” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerine ithafen atılan "4 yıl daha" sloganları eşliğinde salondan ayrıldı.