Trump'tan Yardım Paketini İmzalamama Tehdidi

Başkan Donald Trump, Kongre’den geçen, Corona pandemisi yardım paketinin de dahil edildiği federal harcama tasarısını imzalamama tehdidinde bulundu. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında uzun süren tartışmaların ardından Kongre’de onaylanan tasarının Trump tarafından imzalanmaması halinde, federal dairelere bütçe akışının kesilmesiyle hükümetin kapanması ihtimali gündeme gelecek. Toplamda 2 trilyon 300 milyar değerindeki paketin yaklaşık 900 milyarlık kısmı Corona pandemisi nedeniyle işsiz kalan ve ekonomik sıkıntı yaşayan Amerikalılar’a ayrıldı. Trump dün gece saatlerinde Twitter üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Kongre üyelerinin Amerikalılar’a sunduğu 600 dolarlık ek yardımın 2000 dolara çıkarılmasını talep etti. Ancak Trump’ın bu talebinin aksine, Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu yasa tasarısının onaylanma sürecinde ek yardım miktarının bir önceki pakette sunulan 1200 doların altında olmasını tercih etmişti. Trump harcama tasarısını imzalamama tehdidine bir başka gerekçe olarak da yabancı ülkelere yardımlar gibi bazı düzenlemeleri göstererek, Kongre üyelerine “bu yasadaki gereksiz ve israf yaratan maddeleri çıkarıp bana imzalamam için uygun bir yasa gönderin” şeklinde seslendi.

Trump yasayı veto edeceği yönünde bir ifadede bulunmadı ancak imzalamayı reddetmesi durumunda Amerikalılar ve işletme sahipleri kendilerine sunulan yardımdan bir süre daha mahrum kalacak ve geçen hafta başlatılan aşı sürecine de ek mali destek verilememiş olacak. Federal kurumlara bütçeden ödenek akışını Eylül ayına kadar devam ettirecek tasarının Trump tarafından imzalanmaması halinde, hükümetin 29 Aralık’ta kapanma riski de doğuyor. Tasarı, yardım paketi görüşmelerine zaman kazandırmak için 29 Aralık’a kadar geçici olarak uzatılmıştı. Pelosi’den Cumhuriyetçiler’e: “Başkan sonunda 2000 dolarda karar kıldı” Demokratlar, pandeminin başlangıcında sunulan ilk ekonomik teşvik paketinin ardından yaz aylarından bu yana gündemde olan ve Eylül ayı boyunca da Kongre’de tartışılan ikinci teşvik paketinde Amerikalılar’a daha fazla yardım sunulması görüşünü savunmuştu. Ancak yardımın daha fazla gecikmesini önlemek amacıyla Cumhuriyetçiler’le ortak bir noktada buluştular. Başkan Trump’ın, Amerikalılar’a verilecek tek seferlik 600 dolarlık yardımın 2000 dolara çıkarılması yönündeki mesajına Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’den yanıt gecikmedi. Pelosi, “Sonunda, Başkan 2000 dolarda karar kıldı. Demokratlar bunu oybirliğiyle bu hafta yeniden meclise taşımaya hazır. Haydi bunu yapalım!” ifadelerini kullandı.