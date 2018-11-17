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Trump'tan yardımcısı Pence'e tam güven

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 20:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Trump, Pence'in sadakatinden şüphe duyuyor iddiası) Hayır, onun sadakatinden kesinlikle şüphem yok. Bana yüzde yüz sadık Mike Pence, yüzde yüz. Aklımda tek bir şüphe yok" - "Hiçbir başkanın, başkan yardımcısı ile ilişkisinin ikimizin ilişkisi kadar iyi olduğunu sanmıyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sadakatinden şüphe ettiği iddialarını yalanlayarak, "Hayır, onun sadakatinden kesinlikle şüphem yok. Bana yüzde yüz sadık Mike Pence, yüzde yüz. Aklımda tek bir şüphe yok." dedi.

Trump, California'daki orman yangınları ile ilgili çalışmaları yerinde görmek üzere eyalete hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

New York Times gazetesinin "Trump, Pence'in sadakatinden şüphe duyuyor" iddialarını yalanlayan Trump, "Hayır, onun sadakatinden kesinlikle şüphem yok. Bana yüzde yüz sadık Mike Pence, yüzde yüz. Aklımda tek bir şüphe yok. O öncüydü. Ön seçimleri kazandığımdan beri yanımdaydı. Bundan daha mutlu olamam." dedi.

Trump, ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, New York Times gazetesine tepki gösterdi.

Pence ile arasındaki ilişki üzerinden "düzmece bir haber yapıldığını" belirten Trump, "Hiçbir başkanın, başkan yardımcısı ile ilişkisi, ikimizin ilişkisi kadar iyi olduğunu sanmıyorum. Sadece daha fazla yalan haber. Halkın düşmanları." ifadelerini kullandı.

Pence ise APEC zirvesine katılmak üzere gittiği Papua Yeni Gine'de gazetecilere yaptığı açıklamada, New York Times gazetesinin haberini Trump'la konuştuklarını ve ona "çok güldüklerini" söyledi.

Amerikan New York Times gazetesi, cuma günü, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Pence'e 2020 başkanlık seçimlerinde yine başkan yardımcılığı için yanında olup olmayacağını sorduğu, Pence'in ise olumlu yanıt vermesi üzerine Trump'ın "bu beklemediğim bir şeydi ama yine de şimdi çok iyi hissediyorum." dediği iddia edilmiş ve "Trump, Pence'in sadakatinden şüphe duyuyor." iddiası ortaya atılmıştı.

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ABD Başkanlık seçimi New York Times pençe Trump

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