Trump'tan yardımcısı Pence'e tam güven

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sadakatinden şüphe ettiği iddialarını yalanlayarak, "Hayır, onun sadakatinden kesinlikle şüphem yok. Bana yüzde yüz sadık Mike Pence, yüzde yüz. Aklımda tek bir şüphe yok." dedi.

Trump, California'daki orman yangınları ile ilgili çalışmaları yerinde görmek üzere eyalete hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

New York Times gazetesinin "Trump, Pence'in sadakatinden şüphe duyuyor" iddialarını yalanlayan Trump, "Hayır, onun sadakatinden kesinlikle şüphem yok. Bana yüzde yüz sadık Mike Pence, yüzde yüz. Aklımda tek bir şüphe yok. O öncüydü. Ön seçimleri kazandığımdan beri yanımdaydı. Bundan daha mutlu olamam." dedi.

Trump, ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, New York Times gazetesine tepki gösterdi.

Pence ile arasındaki ilişki üzerinden "düzmece bir haber yapıldığını" belirten Trump, "Hiçbir başkanın, başkan yardımcısı ile ilişkisi, ikimizin ilişkisi kadar iyi olduğunu sanmıyorum. Sadece daha fazla yalan haber. Halkın düşmanları." ifadelerini kullandı.