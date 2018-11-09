Trump'tan yasa dışı giriş yapanların iltica başvurularına ret kararı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapanların iltica başvurularının reddedilmesini öngören Başkanlık Bildirgesi'ni imzaladı.

ABD Başkanı Trump, Paris'e yapacağı ziyaret öncesinde imzaladığı bildirgeyle, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru gelen göçmen konvoyu tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Trump, iltica başvurusunda bulunmak isteyenlerin, sınırlardaki ilgili kontrol noktalarında bizzat bulunması gereken bildirgeyi imzaladığını duyurdu.

ABD Sivil Özgürlükler Sendikası'nın "yasa dışı" olarak adlandırdığı bildirge, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye girenlerin, ABD sınırlarını kontrol noktaları haricindeki bölgelerden geçmesi durumunda iltica başvurusunda bulunmalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, göçmen konvoyunun ülkeye girişine izin vermeyeceklerini vurgulamış ve "Sınır Kontrol güçleriyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birliklerinin yanı sıra sınıra 10 ila 15 bin arasında asker göndereceğiz. Kimse sınırdan içeri girmeyecek. Bu kişilerin içeri girmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

