Trump’tan Yeni Aşı Takvimi Açıklaması

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Corona virüsü aşısının en az 100 milyon dozunun 2020’nin sonuna kadar dağıtılabileceği tahmininde bulundu. Trump’ın bu tahmini Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Robert Redfield’in Kongre’de verdiği ifadede söz ettiği tarihlerden farklıydı. Redfield toplumun genelinin aşıya erişiminin 2021’in ikinci çeyreğinin sonu ile üçüncü çeyreğinde olabileceğini söylemişti. Trump ise Redfield’in bu açıklamasıyla ilgili olarak, “Sanırım aklı karıştı ve soruyu yanlış anladı” dedi. Bu bilginin yanlış olduğunu söyleyen Trump, hiçbir koşul altında aşının dağıtımının CDC Başkanı’nın verdiği tarihe kadar gecikmeyeceğini söyledi. Refield’in Corona virüsü karşısında maske takmanın aşı olmaktan daha garantili bir korunma yöntemi olabileceği açıklamasıyla ilgili de yorum yapan Trump, maske konusunun bilim adamları tarafından tartışılan bir konu olduğunu ve CDC Başkanı’nın bu konudaki soruyu da yanlış anladığını düşündüğünü söyledi. Trump, maske takmanın aşı olmaktan daha güvenli olmadığını kaydetti.

CDC Başkanı Redfield, aşının Kasım ya da Aralık kadar erken bir zamanda hazır olabileceğini, sınırlı sayıdaki ilk dozların da virüs karşısında en hassas olan kesimlere uygulanacağını söylemişti. Ancak toplum genelinde bağışıklık oluşacak kadar çok kişinin aşı olmasının altı ila sekiz ayı alabileceğini belirtmişti. “Önceliğimiz güvenlik ve hız” Başkan Trump, aşının dağıtımına Federal İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanır onaylanmaz başlanacağını kaydetti, bu konuda hükümetin planının bugün açıklandığını belirten Trump, aşının dağıtımını ordunun yapacağını kaydetti. “Birinci öncelik güvenlik, ikincisi ise hız” diyen Trump, bunların ikisini de sağladıklarını söyledi. Trump, ABD yönetiminin dağıtım planının “büyük” ve “benzeri olmayan” bir plan olduğunu belirtti. Demokrat aday Joe Biden’ın ve Demokrat Parti’nin aşı karşıtı söylemlerine ve teorilerine son vermelerini isteyen Trump, Demokratlar’ın bu söylemlerle “hayatları tehlikeye attığını” kaydetti. Trump, “Onlar bu konumda olsalardı aşı için ‘ne harika’ derlerdi. Ancak umarsızca hayatları tehlikeye atıyorlar. Negatif konuşmalarının sebebi yakında aşıyı çıkartacak olmamız” dedi.

Başkan Trump Beyaz Saray’da ekibi içinden bir kişinin Corona virüsüne yakalandığını da doğruladı, ancak bu kişinin kendisiyle yakın çalışmadığını kaydetti. “2021’in ilk çeyreğinin sonuna kadar 700 milyon doz” Beyaz Saray’ın yeni Corona virüsü danışmanı Scott Atlas ise hükümetin 2021’in ilk çeyreğinin sonuna kadar 700 milyon doz aşının dağıtımını yapmayı umduğunu kaydetti. Sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekipleri gibi yüksek öncelikli kişilerin aşıyı ilk alacaklar arasında olduğunu belirten Atlas, azınlık toplulukların yaşadığı bölgelerdeki sağlık merkezlerinin de dağıtım çalışmalarının odaklarından biri olacağını kaydetti. Uzman, yüksek risk grubundaki kişilerin aşıya erişiminin Ocak ayından daha geç olmayacağını belirtti. Atlas, basının aşı konusunda halkı korkutmasının “çirkin” ve “korkunç bir istismar” olduğunu belirtti. Uzman, “Kestirme yoldan gidilmedi, her şey güvenli ve etkili” sözlerini kullandı. Atlas, “Özellikle azınlık topluluklar üzerinde etki sahibi kişilerin, bu grupların içine korku ve şüphe düşürmelerinin yönetimin ve kamu politikalarının kötü şekilde istismar edilmesi” anlamına geldiğini söyledi.

“Demokratlar’ın kontrolundaki eyaletler seçimler için tehdit oluşturuyor” Başkan Trump, basın toplantısıyla posta yoluyla oy kullanılması konusunda dile getirdiği kaygılarını bir kez daha gündeme taşıdı. Trump, Demokratlar’ın kontrolundaki eyaletlerin seçimler için Rusya, Çin ve İran gibi ABD seçimlerine müdahale etmesinden endişe duyulan ülkelerden daha büyük tehdit oluşturduğunu kaydetti. Trump, talep edilmeksizin eyalet yetkililerince evlere gönderilen oy pusulalarının çalınabileceğini kaydetti. Trump, posta yoluyla oy kullanılan eyaletlerdeki seçim sonuçlarının yüzde 5 ila 40 arasında farklı sonuçlanabildiğini kaydetti. Oy pusulaları için “Sayılması bile sonsuza dek sürecek. Bence bir noktada konu Kongre’ye taşınacak” diyen Trump, Bunun iyi olmayacağını biliyorlar, ancak özellikle yapıyorlar. Yolsuzluğa neden olacağını ve demokrasimize büyük tehdit oluşturacağını biliyorlar” dedi. Trump, oy pusulasının seçmen tarafından talep edilmesi ve eve gönderilen oy pusulasıyla oy kullanacak seçmenlerin kayıt altına alınmasında bir sorun olmadığının altını çizdi, ancak en doğrusunun sandık başına giderek oy kullanılması olduğunu söyledi. Trump, “1. Dünya Savaşında bunu yaptık, 2. Dünya Savaşında yaptık, şimdi de yapabiliriz” dedi.

“TikTok anlaşmasına imza atmaya hazır değilim” Başkan Trump, Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu video platformu TikTok’un hisselerinin küçük bir kısmını Oracle firmasının satın alması ve şirketin merkezinin ABD’de bulundurulmasıyla ilgili anlaşma sorulduğunda bu anlaşmaya imza atmaya hazır olmadığını söyledi. Trump, şirketin hisselerinin büyük kısmının Çinli firmada kalmaya devam edecek olması fikrini sevmediğini kaydetti. Başkan Trump, TikTok’un bir ABD firması tarafından satın alınması durumunda paranın büyük kısmının ABD hazinesine gitmesini istediğini söylüyordu. Trump bunun yasal düzlemde mümkün olmadığını öğrendiğini söyledi. “DTÖ ABD’den faydalanmaya çalışıyor” Başkan Trump’a Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 200 milyar dolarlık Çin ürününe konulan gümrük vergilerinin DTÖ’nün kurallarına aykırı olduğu hükmüne varması ve ABD’yi örgütten çekmeyi düşünüp düşünmediği de soruldu. Trump, bu konuda kendisinin de soru işaretleri olduğunu kaydetti. DTÖ için “ABD hariç herkese iyiler, ABD’den yarar sağlamaya çalışıyorlar” dedi.