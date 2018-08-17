Trump'tan Yeni 'Brunson' Açıklaması

Başkan Donald Trump, Türkiye'de ev hapsinde tutulan Rahip Andrew Brunson'la ilgili yeni açıklama yaptı. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, Rahip Brunson için "Harika bir insan" dedi ve kendisine yöneltilen suçlamaları da "sahte" olarak niteledi.
Trump şöyle konuştu: "Şu anda mahkemesi görülüyor, eğer buna mahkeme derseniz. Onu uzun zaman önce geri teslim etmeliydiler ve benim fikrime göre Türkiye çok çok kötü hareket etti" dedi.
"Bu işin sonunda nereye varacağını henüz görmediklerini" belirten Trump, "Olanları bir kenarda oturup izlemeyeceğiz. İnsanlarımızı alamazlar. Dolayısıyla neler olacağını göreceksiniz" ifadesini kullandı.
Trump dün gece de Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Türkiye ABD’den yıllarca faydalandı. Şimdi de muhteşem Hristiyan rahibimizi bırakmıyorlar. Kendisinden bizi vatansever bir rehine olarak temsil etmesini istemek durumunda kalıyorum. Masum bir insanın serbest kalması için karşılığında hiçbir şey vermeyeceğiz. Biz Türkiye'den kesintiye gideceğiz," diye yazmıştı.
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