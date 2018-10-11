Trump’tan Yeni ‘Kaşıkçı’ Açıklaması

Başkan Donald Trump, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili soruşturmaya Amerikalı müfettişlerin dahil olduğunu söyledi. Trump, olayı aydınlığa kavuşturmak için Türk ve Suudi yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirtti.
Washington Post’a köşe yazıları yazan Kaşıkçı’nın öldürülmüş olabileceğinden endişe ediliyor.
Fox News’e konuşan Trump, “Orada soruşturma ekibimiz var. Türkiye’yle ve açıkçası Suudilerle birlikte çalışıyoruz” dedi.
Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girdiğini ve ama çıkmış gibi görünmediğini ifade eden Trump, “Konuya çok ciddi eğiliyoruz. Bundan hiç de hoşlanmadım. İşi çok sıkı tutuyoruz. Neler olduğunu öğrenmek istiyoruz” mesajlarını verdi.
Trump, Washington Post gazetesinde yer alan, Amerikan istihbaratının Suudiler’in Kaşıkçı’yı ele geçirme planını tespit ettiği yönündeki iddiasının sorulması üzerine, “Bu çok üzücü bir şey olur ve muhtemelen çok yakın bir gelecekte bunu öğreneceğiz” diye konuştu.
ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini “mükemmel” olarak niteleyen Trump, gazetecinin ortadan kaybolmasının bu ilişkileri tehlikeye atma ihtimalinin olup-olmadığının sorulması üzerine de, “Neler olduğunu öğrenmem gerekiyor” ifadesini kullandı.
Trump, bu açıklamaları Fox News haber kanalına yaptılar.
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