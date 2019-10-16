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Trump'tan yeni Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonu) Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil" - Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak, "Melek değiller" değerlendirmesinde bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı kabulü sırasında, gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Trump, "Türkiye, Suriye'ye girerse bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." dedi.

Trump ayrıca, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak, "Melek değiller." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Suriye

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