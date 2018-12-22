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Trump'tan yeni Suriye açıklaması: "Eve dönüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 20:53 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: "Oraya (Suriye) aslen 7 yıl önce 3 aylığına diye gitmiştik. Hiç ayrılmadık" - "Geri kalan (DEAŞ) kalıntılarını Türkiye'nin de dahil olduğu bölgesel ülkeler kolaylıkla halledebilir. Eve dönüyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararına atıfta bulunarak, "Geri kalan (DEAŞ) kalıntılarını Türkiye'nin de dahil olduğu bölgesel ülkeler kolaylıkla halledebilir. Eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter'dan, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD medyasında yer alan Suriye haberlerinin çoğunun "yalan" olduğunu savunan Trump, "Oraya aslen 7 yıl önce 3 aylığına diye gitmiştik. Hiç ayrılmadık." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinde güçlü olan DEAŞ'ın Başkanlığı sırasında büyük oranda yok edildiğini belirten Trump, "Geri kalan kalıntıları Türkiye'nin de dahil olduğu bölgesel ülkeler kolaylıkla halledebilir. Eve dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ayrıca, şu an Beyaz Saray'daki ofisinde olduğunu ve ABD'nin sınır güvenliği kapsamında yaptırmak istediği Meksika duvarının finanse edilmesi konusunda çalışmalar yaptığını belirtti.

Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratlar'ın geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlanmıştı.

- Washington'da Suriye'den çekilme krizi

Trump yönetiminin salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington'da büyük tartışmalara yol açtı.

Bu tartışmalar sırasında uzun zamandır görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis ve Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti.

Trump, daha önce de Twitter'dan, "Suriye'den çekilmek bir sürpriz değil. Yıllardır bu konuda kampanya yürütüyorum ve altı ay önce çıkmak istediğimde bir süre daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DEAŞ'ın yerel düşmanlarıdır. Biz onların işini yapıyoruz. Eve gelme ve tekrar inşa etme zamanı." paylaşımında bulundu.

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