Trump’tan Yeni Telefon Görüşmesi Deşifresi Sözü

Trump “Schiff telefon görüşmemi uydurduğu gibi görüşmenin deşifresini de uyduracak” ifadelerini kullandı. Schiff’in ve Demokratlar’ın tüm iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Trump “Üç yıldır azil için uğraşıyorlar onları neden dinleyelim?” ifadelerini kullandı.

Salı günü yaptığı açıklamada Trump konuşmanın deşifresinin en kötü ihtimalle haftasonuna kadar yayınlanacağını söyledi, ancak başka ayrıntı vermedi.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı başka bir telefon görüşmesinin deşifresini de büyük olasılıkla bugün (Salı) yayınlanacağını bildirdi.

Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yle Temmuz ayında yaptığı bir telefon görüşmesinde 2020 seçimlerinde kendisine rakip olması beklenen Joe Biden’ı soruşturmasını istediği ve ABD’nin Ukrayna’ya yapmayı planladığı askeri yardımı buna bağladığı iddia ediliyor.

Trump tarihteki “en şeffaf Başkan” olduğunu söylediği mesajlarında bu hafta Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla yaptığı “en önemli” telefon görüşmesinin deşifresini yayımlayacağını belirtti.

“Yardımı verdik, karşılık almadık”

Trump şu ifadeleri kulladı: “Başkan’ın Ukrayna’ya yardımı göndermek için 30 Eylül’e kadar zamanı vardı, ancak yardımı 11 Eylül’de, yani bu tarihten üç hafta önce gönderdi. Yani müttefikimize yardımı verdik. Joe Biden soruşturulmadı. Hatırlatırım, yardımı aldılar ancak biz karşılığında bir şey almadık. Demokratlar bunun azil gerektiren bir suç olmasını istiyor. Onlara iyi şanslar dilerim”

Trump, ikinci, üçüncü elden tanıklara odaklanıldığını, bunların çoğunun ve avukatlarının da hiçbir zaman Trump destekçisi olmadığını hatırlattı. Trump, “Yalnızca Ukrayna Cumhurbaşkanıyla yapılan telefon konuşmasının deşifresini okumaları olayı bizzat görmeleri için yeterliydi” dedi.