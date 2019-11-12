Trump’tan Yeni Telefon Görüşmesi Deşifresi Sözü

Başkan Donald Trump Kongre’de azil soruşturması sürecinin kamuya açık oturumlarının başlamasından bir gün önce yeni bir telefon görüşmesi deşifresi yayınlayacağını söyledi.
Trump gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı başka bir telefon görüşmesinin deşifresini de büyük olasılıkla bugün (Salı) yayınlanacağını bildirdi.
Salı günü yaptığı açıklamada Trump konuşmanın deşifresinin en kötü ihtimalle haftasonuna kadar yayınlanacağını söyledi, ancak başka ayrıntı vermedi.
Azil soruşturmasının halka açık ilk oturumları yarın (Çarşamba) günü başlıyor.
Trump, Salı günü bir dizi Twitter mesajıyla Demokratlar’a saldırdı.
Bu mesajlarda Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’i kendisine karşı tek taraflı “cadı avı” sürdürmekle suçladı.
Trump “Schiff telefon görüşmemi uydurduğu gibi görüşmenin deşifresini de uyduracak” ifadelerini kullandı. Schiff’in ve Demokratlar’ın tüm iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Trump “Üç yıldır azil için uğraşıyorlar onları neden dinleyelim?” ifadelerini kullandı.
Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yle Temmuz ayında yaptığı bir telefon görüşmesinde 2020 seçimlerinde kendisine rakip olması beklenen Joe Biden’ı soruşturmasını istediği ve ABD’nin Ukrayna’ya yapmayı planladığı askeri yardımı buna bağladığı iddia ediliyor.
Trump tarihteki “en şeffaf Başkan” olduğunu söylediği mesajlarında bu hafta Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla yaptığı “en önemli” telefon görüşmesinin deşifresini yayımlayacağını belirtti.
“Yardımı verdik, karşılık almadık”
Trump şu ifadeleri kulladı: “Başkan’ın Ukrayna’ya yardımı göndermek için 30 Eylül’e kadar zamanı vardı, ancak yardımı 11 Eylül’de, yani bu tarihten üç hafta önce gönderdi. Yani müttefikimize yardımı verdik. Joe Biden soruşturulmadı. Hatırlatırım, yardımı aldılar ancak biz karşılığında bir şey almadık. Demokratlar bunun azil gerektiren bir suç olmasını istiyor. Onlara iyi şanslar dilerim”
Trump, ikinci, üçüncü elden tanıklara odaklanıldığını, bunların çoğunun ve avukatlarının da hiçbir zaman Trump destekçisi olmadığını hatırlattı. Trump, “Yalnızca Ukrayna Cumhurbaşkanıyla yapılan telefon konuşmasının deşifresini okumaları olayı bizzat görmeleri için yeterliydi” dedi.
Trump Biden’la ilgili iddiaları da Twitter mesajında yeniden gündeme getirdi. Trump, “Biden’ın eylemleriyle ilgili ses kayıtlarına bakılmalıydı, savcının kovulması ve oğlunun bir Ukrayna enerji firmasından yeteneği ya da bilgisiyle ilgisiz milyonlarca dolar alması ve şimdi de başka ülkelerle başka şirketlerin ona büyük paralar ödediği haberlerinin gelmesi bana kesinlikle çok usulsüz görünüyor. Her iki Biden’ın da bu kanunsuz tezhgahta (azil soruşturması) ifade vermesi gerek” diye yazdı.
Azil soruşturması altı hafta önce Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından resmen başlatılmıştı.
Trump, azil süreciyle karşı karşıya kalan dördüncü ABD Başkanı. Ancak bu süreçle karşılaşan diğer başkanların hiçbiri süreç sonucu görevlerinden olmadı. Yalnızca Richard Nixon 1974’te Watergate skandalı nedeniyle istifa etti. Nixon’un süreç sonunda azledilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.
Öte yandan Reuters haber ajansına göre Temsilciler Meclisi oturumlarında yer alan Cumhuriyetçiler, parti liderlerine gönderdikleri yazılı mesajda haftalar boyunca kapalı kapılar ardında süren tanık ifadelerinde Trump’ın azil gerektirecek bir suç işlediği sonucunun çıkmayacağını bildirdi.
“Güvenlik çevreleri kaygı duydu”
Son olarak Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler ve İstihbarat Komisyonları bir Savunma Bakanlığı yetkilisi ve iki Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin ifadelerinin dökümlerini paylaştı.
Savunma Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerinden biri olan Laura Cooper ifadesinde ABD ulusal güvenlik camiasında Trump yönetiminin 400 milyon dolarlık güvenlik desteğini nedensiz şekilde durdurmasının oluşturduğu kaygı ve kafa karışıklığını anlattı.
Cooper ulusal güvenlik birimlerinin tüm üst düzey liderlerinin Ukrayna’ya yapılması planlanan bu yardımın elzem olduğu konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.
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