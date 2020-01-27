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  4. Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi

Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 19:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Çin ile söz konusu virüsle ilgili olarak çok yakın irtibat halindeyiz. Çin'e ve Devlet Başkanı Şi'ye gerekli olabilecek her türlü yardımı önerdik. Bu konudaki uzmanlarımız çok iyidir"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) durdurulması konusunda Pekin'e yardıma hazır olduklarını belirtti.

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu koronavirüsün ABD'de çok az sayıda görüldüğünü ve süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Trump, açıklamasında, "Çin ile söz konusu virüsle ilgili olarak çok yakın irtibat halindeyiz. Çin'e ve Devlet Başkanı Şi'ye gerekli olabilecek her türlü yardımı önerdik. Bu konudaki uzmanlarımız çok iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD çin Donald Trump

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