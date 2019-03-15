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Trump'tan "Yeni Zelanda'nın yanındayız" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 17:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Müslüman veya cami kelimelerini kullanmadan taziye mesajı yayımlaması tepki çekti - Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: - "Yeni Zelanda'da terör saldırısı ve nefret suçu gibi görünen bu saldırıdan oldukça rahatsızız. Konuyu yakından takip ediyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırılarına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Korkunç cami katliamı sonrası Yeni Zelanda halkına en içten sempatilerimi ve iyi dileklerimi yolluyorum. 49 masum insan anlamsızca öldü ve birçoğu yaralandı. ABD olarak yapabileceğimiz ne varsa Yeni Zelanda'nın yanındayız. Tanrı herkesi korusun!"

- Pompeo'nun mesajına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ise Müslüman veya cami kelimelerini kullanmadan taziye mesajı yayımlaması tepki çekti.

Pompeo, açıklamasında, "Christchurch, Yeni Zelanda'daki mağdurların yas tutan ailelerine başsağlığı dilerim. Hiç kimse ibadet yerlerinde böyle bir şiddetten korkmamalıdır. Amerikan halkı, Yeni Zelanda'daki arkadaşlarımızla birlikte bu trajedi için yas tutuyor." ifadelerine yer verdi.

Pompeo'nun saldırıyı terörizm olarak tanımlamamasına Twitter'dan tepki yorumları geldi.

- "Terör saldırısı ve nefret suçu"

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin Yeni Zelanda yetkilileri ile iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Bolton, "Yeni Zelanda'da terör saldırısı ve nefret suçu gibi görünen bu saldırıdan oldukça rahatsızız. Oradaki büyükelçiliğimiz ile geceden beri irtibattayız ve detayları öğreniyoruz. Oldukça endişeliyiz ve konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, Christchurch kentinde 2 camiye yerel saatle 13.40 ve 13.50'de düzenlenen saldırıların "terör saldırısı" olduğunu vurguladı.

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