WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "ABD Başkanı olarak, yolsuzluğu soruşturmak ve soruşturtmak hakkına ve hatta belki de görevine sahibim. Buna diğer ülkelerden bu konuda bize yardım etmelerini istemek ya da bunu önermek de dahil." açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile ağustos ayında yaptığı telefon görüşmesinde, Joe Biden'ın ve oğlunun soruşturulmasını istediği iddiaları üzerine hakkında açılan azil soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tartışmanın ilk günlerinden bu yana Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, "yanlış bir şey yoktu" savunmasını yapan Trump, "ABD Başkanı olarak, yolsuzluğu soruşturmak ve soruşturtmak hakkına ve hatta belki de görevine sahibim. Buna diğer ülkelerden bize bu konuda bize yardım etmelerini istemek ya da bunu önermek de dahil. Bu istek, başkanlık seçimleri kampanyası ile ilgili değil, bu büyük çaptaki bir yolsuzlukla ilgili." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, ABD basınını da "yolsuz" olmakla eleştirerek "Yalan haber basınıyla ve onların ortağı Demokrat Parti ile mücadele ediyoruz." mesajını paylaştı.